Alex Caruso, le bond le plus spectaculaire des playoffs

Alex Caruso n’avait pas besoin de mettre ses tirs pour être utile au Thunder. Par sa défense, ses mains actives et sa capacité à lire les possessions avant les autres, le vétéran avait déjà sa place dans la rotation de Mark Daigneault. Mais depuis le début des playoffs, il a ajouté une dimension qui change tout : l’adresse extérieure.

Après une saison régulière terminée à 29,3% à 3-points, sur 181 tentatives, il tourne ainsi à 47,7% dans ces playoffs. Soit une progression de 18,4 points de pourcentage, la plus forte hausse enregistrée pour les joueurs ayant dépassé les 50 tentatives dans les deux phases !

Son Game 1 face aux Spurs a forcément servi de coup de projecteur, avec 31 points et 8 paniers à 3-points pour maintenir Oklahoma City en vie. « C’est un incroyable compétiteur », saluait Mark Daigneault. « Son adresse nous a permis de rester dans le match alors qu’on essayait encore de trouver notre rythme offensif. »

Mais cette flambée ne sort pas de nulle part. Avant même les playoffs, Alex Caruso avait expliqué que cette période réveillait quelque chose chez lui. « C’est pour ça que je vis », lâchait-il. « On peut se perdre dans le tumulte de la saison régulière, avec tout ce marathon. Là, c’est tout autre chose. »

Les tirs qui comptent

Ses coéquipiers avaient aussi pointé ce décalage entre le Alex Caruso du quotidien et celui des grands rendez-vous. Taquiné par Jalen Williams sur son niveau à l’entraînement, l’intéressé avait répondu avec le sourire : « Je ne suis pas le meilleur joueur d’entraînement. Une fois que j’ai intégré un effectif NBA et signé un contrat, mon intensité à l’entraînement a un peu baissé. C’est en match que ça compte maintenant. »

En match, justement, Alex Caruso compte énormément. Surtout quand son tir oblige les défenses à le respecter dans les corners ou en transition. Déjà précieux pour gratter des possessions, il devient alors un vrai problème de spacing autour de Shai Gilgeous-Alexander. Et compliquer la vie de Victor Wembanyama et des Spurs, qui comptaient justement sur les limites à 3-points de l’ancien des Lakers et des Bulls pour bloquer l’accès au cercle.

Jamais aucun joueur n’avait inscrit autant de 3-pts en sortie de banc en finale de conférence. Avec ses 18 réussites depuis le début de la série, Alex Caruso a ainsi passé les précédentes marques de Stephen Jackson (17, 2012) et Mickaël Piétrus (17, 2009). Et il est surtout le meilleur shooteur de la série, à un incroyable 18/31 de loin !

Alex Caruso Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 37 15:11 43.1 30.2 70.0 0.4 1.4 1.8 2.0 1.4 0.6 1.1 0.3 3.6 2018-19 LAL 25 21:14 44.5 48.0 79.7 0.8 1.9 2.7 3.1 2.2 1.0 1.7 0.4 9.2 2019-20 LAL 64 18:22 41.2 33.3 73.4 0.3 1.7 1.9 1.9 1.5 1.1 0.8 0.3 5.5 2020-21 LAL 58 20:58 43.6 40.1 64.5 0.5 2.4 2.9 2.8 1.9 1.1 1.3 0.3 6.4 2021-22 CHI 41 27:59 39.8 33.3 79.5 0.8 2.8 3.6 4.0 2.6 1.7 1.4 0.4 7.4 2022-23 CHI 67 23:30 45.5 36.4 80.8 0.6 2.3 2.9 2.9 2.4 1.5 1.1 0.7 5.6 2023-24 CHI 71 28:44 46.8 40.8 76.0 0.9 3.0 3.8 3.5 2.5 1.7 1.4 1.0 10.1 2024-25 OKC 54 19:17 44.6 35.3 82.4 0.7 2.2 2.9 2.5 1.9 1.6 0.7 0.6 7.1 2025-26 OKC 56 18:13 42.3 29.3 80.4 0.5 2.3 2.8 2.0 1.2 1.3 0.9 0.3 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.