Shai Gilgeous-Alexander : « C’était le pire premier quart-temps de ma carrière »

Encore une fois, Shai Gilgeous-Alexander a mis du temps avant de lancer sa rencontre face aux Spurs. Entre ses tirs manqués et ses pertes de balle, SGA cumulait sept points à 1/5 au tir avec trois ballons perdus au terme du premier acte. Malgré la maladresse du MVP en titre, le Thunder menait pourtant de deux points après douze minutes, porté par son collectif et notamment le très bon début de match de Chet Holmgren.

« Le collectif a vraiment été important ce soir. Chet a bien lancé la rencontre, les joueurs du banc sont rentrés et ils ont donné de bonnes minutes. S’il y avait cinq joueurs comme moi sur le terrain, nous aurions été menés de 20 points à la fin du premier quart-temps », reconnaît-il. « Je ne vais probablement jamais refaire un début de match comme celui-ci. Cela nous donnera de meilleures chances pour remporter un match de basket. »

En conférence de presse, le leader du Thunder est même allé plus loin, qualifiant ce premier quart-temps de « pire début de match de sa carrière ». Dans cette série, ce n’est pourtant pas la première fois qu’il cale au démarrage.

Lors du Game 3, il n’avait inscrit aucun point dans le premier acte et Oklahoma City avait encaissé un 15-0 pour débuter la rencontre. Pour compenser ce manque d’adresse, Shai Gilgeous-Alexander s’était alors illustré à la distribution avant de retrouver progressivement son efficacité.

« Évidemment, l’équipe adverse ne veut pas que je marque », soulignait-il après ce Game 3. « Ils font des prises à deux, ce qui libère forcément un joueur. Je dois être un joueur de basket qui prend les décisions. C’est ce que j’ai fait et mes coéquipiers ont rentré leurs tirs. »

Lors de ce Game 5, Shai Gilgeous-Alexander avait pourtant débuté par deux interceptions. Mais de l’autre côté du terrain, il s’est rapidement retrouvé en difficulté. Il a fallu attendre le deuxième quart-temps pour voir la star du Thunder rentrer quelques tirs, même s’il continuait alors de multiplier les pertes de balle.

Un MVP qui ne panique jamais

Comme souvent, c’est sur la ligne des lancers francs que Shai Gilgeous-Alexander a d’abord retrouvé du rythme. Dans un soir où son adresse extérieure n’était pas au rendez-vous, il a su provoquer les fautes et punir les Spurs, terminant avec un quasi-parfait 16/17 dans l’exercice.

Après la pause, tout est allé mieux. Plus juste dans ses choix, plus patient dans ses attaques, SGA a aussi davantage pris soin du ballon, ne perdant qu’une seule possession en seconde période. De quoi permettre au Thunder de garder le contrôle malgré le début de match compliqué de son leader.

« Il est tellement régulier », félicite Mark Daigneault sur la manière dont son joueur aborde chaque rencontre. « Son état d’esprit et son approche restent les mêmes tout le temps. Il a mis du temps avant de démarrer, mais je ne pense pas que ce soit dû à sa manière d’aborder la rencontre. Il donne une confiance incroyable à toute l’équipe parce qu’il a su gérer ces situations tout au long de la saison. Le fait qu’il aborde tous les matchs de la même manière lui permet de rester constant même lorsque les événements ne tournent pas en sa faveur. »

Finalement, Shai Gilgeous-Alexander termine avec 32 points à 7/19 au tir, et le Thunder s’est imposé à domicile. Depuis le début de la série, il reste maladroit, avec seulement 39% de réussite au tir. Mais même dans une série où son MVP ne tourne pas à plein régime, Oklahoma City n’est plus qu’à une victoire de retrouver les NBA Finals.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26:31 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34:42 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33:43 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34:41 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35:32 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34:02 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34:11 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 68 33:13 55.3 38.6 87.9 0.6 3.7 4.3 6.6 2.0 1.4 2.2 0.8 31.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.