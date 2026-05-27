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Coach of the Year 2026 | Joe Mazzulla plutôt que JB Bickerstaff

Publié le 27/05/2026 à 4:05 Twitter Facebook

Comme en 2025, JB Bickerstaff termine deuxième du vote pour le titre de Coach de l’année. C’est ainsi Joe Mazzulla qui rafle la mise en 2026.

Nommé Coach de l’année par ses pairs il y a quelques semaines, JB Bickerstaff ne réalisera pas le doublé, car les journalistes lui ont préféré Joe Mazzulla comme « Coach of the Year 2026 » !

Si ses Celtics ont déçu en playoffs, sortant dès le premier tour contre les Sixers avec des choix discutables de sa part, il ne faut pas oublier la belle saison régulière réalisée par le technicien de 37 ans et ses joueurs. Attendu entre la 6e et la 10e place sans Jayson Tatum, Boston a finalement engrangé 56 victoires en 82 matchs, pour conserver sa place dans le Top 2 de l’Est pour la cinquième année d’affilée.

Avec 392 points dont 62 premières places, Joe Mazzulla devance donc JB Bickerstaff (312 points dont 29 premières places) et Mitch Johnson (133 points dont 9 premières places) dans le scrutin du COY 2026. Plutôt cocasse, quand on sait qu’il trouve « stupide » cette distinction individuelle…

À noter que c’est la première fois depuis 1980, et Bill Fitch, qu’un entraîneur des Celtics est récompensé. Avant lui, Red Auerbach (1965) et Tom Heinsohn (1973) avaient déjà raflé la mise. À 37 ans, il est aussi le plus jeune lauréat depuis Phil Johnson en 1975.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Jaylen Brown 71 34:25 47.7 34.7 79.5 1.1 5.8 6.9 5.1 3.6 1.0 0.4 2.7 28.7
Jayson Tatum 16 32:38 41.1 32.9 82.3 0.5 9.5 10.0 5.3 2.4 1.4 0.2 1.6 21.8
Payton Pritchard 79 32:21 46.4 37.7 89.0 0.9 3.1 3.9 5.2 1.4 0.7 0.1 1.5 17.0
Derrick White 77 34:05 39.4 32.7 90.2 1.1 3.3 4.4 5.4 1.7 1.1 1.3 1.5 16.5
Anfernee Simons 49 24:32 44.0 39.5 88.9 0.5 1.9 2.4 2.4 1.1 0.6 0.1 1.7 14.2
Neemias Queta 76 25:21 65.3 12.5 70.3 3.0 5.3 8.4 1.7 1.0 0.8 1.3 2.8 10.2
Nikola Vučević 16 21:08 43.9 34.0 78.9 1.6 5.1 6.6 2.0 1.0 0.4 0.6 1.9 9.7
Sam Hauser 78 24:48 41.9 39.3 85.0 0.7 3.1 3.8 1.5 0.4 0.5 0.3 1.4 9.2
Luka Garza 69 16:12 57.7 43.3 76.9 2.3 1.8 4.1 1.0 0.7 0.4 0.4 2.3 8.1
Josh Minott 33 15:56 50.7 44.2 76.9 1.2 2.4 3.6 1.0 0.6 0.7 0.4 1.5 5.8
Baylor Scheierman 77 18:34 45.3 39.9 90.3 0.7 2.8 3.5 1.5 0.6 0.5 0.1 1.4 5.5
Jordan Walsh 68 17:49 50.9 38.4 77.2 1.3 2.8 4.0 0.8 0.5 0.7 0.5 2.0 5.4
Ron Harper Jr. 29 10:58 41.8 35.0 75.0 0.5 1.1 1.7 0.8 0.3 0.3 0.3 0.7 4.2
Hugo González 74 14:39 47.6 36.2 50.0 0.8 2.5 3.3 0.5 0.5 0.6 0.3 1.7 3.9
Charles Bassey 5 3:24 85.7 0 50.0 0.8 0.4 1.2 0.0 0.2 0.2 0.4 0.6 2.8
John Tonje 6 7:00 28.6 30.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.8 2.5
Chris Boucher 9 10:27 32.0 13.3 75.0 0.2 1.8 2.0 0.3 0.1 0.6 0.8 1.9 2.3
Xavier Tillman 14 7:56 45.2 20.0 0 0.7 1.1 1.8 0.4 0.4 0.4 0.1 0.6 2.2
Dalano Banton 4 13:00 12.5 0.0 100.0 0.3 0.8 1.0 2.3 1.8 0.3 1.3 0.8 1.5
Amari Williams 22 6:38 50.0 0 71.4 0.4 1.4 1.8 0.5 0.5 0.1 0.5 0.9 1.4
Max Shulga 11 3:16 25.0 25.0 100.0 0.3 0.3 0.5 0.2 0.3 0.1 0.0 0.9 0.6

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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