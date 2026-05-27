Coach of the Year 2026 | Joe Mazzulla plutôt que JB Bickerstaff

Nommé Coach de l’année par ses pairs il y a quelques semaines, JB Bickerstaff ne réalisera pas le doublé, car les journalistes lui ont préféré Joe Mazzulla comme « Coach of the Year 2026 » !

Si ses Celtics ont déçu en playoffs, sortant dès le premier tour contre les Sixers avec des choix discutables de sa part, il ne faut pas oublier la belle saison régulière réalisée par le technicien de 37 ans et ses joueurs. Attendu entre la 6e et la 10e place sans Jayson Tatum, Boston a finalement engrangé 56 victoires en 82 matchs, pour conserver sa place dans le Top 2 de l’Est pour la cinquième année d’affilée.

Avec 392 points dont 62 premières places, Joe Mazzulla devance donc JB Bickerstaff (312 points dont 29 premières places) et Mitch Johnson (133 points dont 9 premières places) dans le scrutin du COY 2026. Plutôt cocasse, quand on sait qu’il trouve « stupide » cette distinction individuelle…

À noter que c’est la première fois depuis 1980, et Bill Fitch, qu’un entraîneur des Celtics est récompensé. Avant lui, Red Auerbach (1965) et Tom Heinsohn (1973) avaient déjà raflé la mise. À 37 ans, il est aussi le plus jeune lauréat depuis Phil Johnson en 1975.