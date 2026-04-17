Coach de l’année : JB Bickerstaff sacré par ses pairs

JB Bickerstaff, l’entraîneur des Pistons, vient de remporter le trophée Michael H. Goldberg, remis annuellement par l’association des entraîneurs NBA. C’est ainsi l’ensemble des 30 coachs en exercice en NBA qui vote.

La distinction vient couronner une saison et une progression exceptionnelles. JB Bickerstaff a ainsi guidé les Pistons jusqu’à la première place de la Conférence Est, une première pour la franchise depuis la saison 2006/07, avec un bilan de 60 victoires pour 22 défaites ! Detroit avait posté un bilan de 44 victoires et 38 défaites en 2024/25, pour sa prise de fonction. Pour rappel, l’année précédente, le club n’avait pourtant enregistré que 14 petites victoires…

Le coach de 47 ans avait pourtant connu une dernière expérience douloureuse : licencié par les Cavaliers à l’issue de la saison 2023/24, il avait retrouvé un banc en moins de deux mois.

Ce prix vient s’ajouter au « Rudy Tomjanovich Award » qu’il a reçu il y a deux jours de la part des journalistes NBA, saluant à la fois ses qualités sur le banc et son approche exemplaire avec les médias.

Le palmarès complet du trophée Michael H. Goldberg