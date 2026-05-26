À Cleveland, les fans des Knicks repoussés loin du premier rang

« Honte à vous tous ! » Sur le plateau de l’émission « NBA Today » d’ESPN, le rappeur et fan des Knicks Fat Joe affiche sa colère envers le club de Cleveland. Il assure que les Cavs lui ont « retiré les billets » qu’il avait achetés pour s’asseoir au premier rang de la Rocket Arena pour le Game 4.

« Nous avions acheté des places au premier rang pour le match et, dès qu’ils ont découvert qu’il s’agissait de Fat Joe, ils ont dit que je ne pouvais pas m’asseoir au premier rang. Les fans des Knicks ne peuvent pas s’asseoir au premier rang », dénonce le natif de New York, qui n’était visiblement pas le seul supporter dans cette situation.

Selon le New York Post, au moins 10 autres fans des Knicks disposant de places au bord du terrain ont été contactés par un dirigeant des Cavs et informés qu’ils ne pourraient finalement plus s’installer au plus près du parquet. La franchise les a redirigés vers une section plus éloignée de la salle. On a ainsi aperçu Spike Lee loin du terrain.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, l’animateur de podcast et entrepreneur Jason Calacanis a affirmé que les Cavaliers l’avaient « empêché d’acheter » des places au bord du terrain. Il a également déclaré que le propriétaire, Dan Gilbert, avait fait signer aux détenteurs de billets au premier rang un document stipulant qu’ils ne revendraient pas leurs billets sous peine d’être exclus « à vie » par l’équipe.

Yep! We all got blocked… but we will be fine as long as we 🧹 @cavs https://t.co/mxACnnTiX7 — @jason (@Jason) May 26, 2026

Contactés au sujet de la situation avec Fat Joe, les Cavs ont livré leur version. « Les places au premier rang pour les playoffs sont régies par un accord spécifique qui interdit la revente ou le transfert de billets sans autorisation. Tous les détenteurs de billets au premier rang sont tenus de se conformer aux termes de cet accord de playoff pour match unique », a répondu un porte-parole du club.

Reste que la franchise n’a pas donné plus de précisions sur la teneur exacte de cet accord, ni sur le fait qu’il puisse viser, de fait, à tenir les fans adverses à distance des places les plus exposées. Ce nouvel épisode, qui intervient après que les Sixers avaient eux aussi tenté de contrer une « invasion » new-yorkaise, montre en tout cas à quel point la présence des fans des Knicks à l’extérieur est devenue un enjeu majeur de ces playoffs.