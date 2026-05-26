Donovan Mitchell regrette toutes les occasions manquées par les Cavs

Avec 27.3 points de moyenne, Donovan Mitchell n’a pas manqué sa première finale de conférence en carrière. Tout en ne la réussissant pas non plus, déjà parce que les Cavaliers ont été balayés 4-0, mais aussi parce qu’il n’a pas réalisé un seul très gros match de la série, ni fait des différences pour endiguer cette lourde élimination.

Une première expérience très, très frustrante donc pour l’ancien du Jazz, qui estime que ce n’est toutefois pas ces derniers jours que Cleveland s’est mis en difficulté. Mais bien avant, en avril et début mai.

« On s’est fait mal nous-même et ce n’est pas une excuse. En face, ils ont faim, ils nous ont battus, sweepés. Je ne veux pas négliger cela, mais on ne s’est pas offert une chance car on n’a pas su faire le boulot », juge le leader des Cavaliers. « Je l’ai dit aux gars dans le vestiaire : on en sait désormais beaucoup sur nous. Il ne faut pas jouer avec le feu. On avait une chance de conclure les deux séries avant et s’offrir du repos, on ne l’a pas fait. Ensuite, dans cette série, il y a eu quelques éléments qu’on pouvait corriger. Les ballons perdus, la défense… On avait une chance, dans le Game 1, et on l’a gâchée. Les deux séries précédentes, on va en sept matches et c’est notre faute. C’est notre responsabilité. Ça nous met en posture compliquée contre une équipe qui a l’expérience de ce niveau mais aussi du repos. »

« Quand on peut couper la tête d’un adversaire, il faut le faire dans cette ligue. Sinon, voilà le résultat »

Les Knicks avaient disputé dix matches avant le Game 1 de la finale de conférence, les Cavaliers quatre de plus. Forcément, ça pèse dans les jambes.

« L’important, c’est de pouvoir jouer aussi longtemps. J’ai appris que c’est aussi mental que physique. Physiquement, on est tous épuisé. Mais j’insiste sur ce point : si on gagne les deux séries plus tôt… C’est ça, l’essentiel », répète Donovan Mitchell. « Quant au mental, c’est de la concentration. Ma violation des 8 secondes contre les Raptors ne peut pas arriver. Faire 6/20 au shoot dans le Game 6 contre Detroit non plus. »

Malgré tout ça, les joueurs de Kenny Atkinson ont réussi une première manche très solide à New York. Enfin, jusqu’à sept minutes de la fin, et cet énorme naufrage qui va les voir gâcher une avance de 22 points. Une chute jamais observée auparavant en playoffs et qui a lourdement changé le visage et la dynamique de la série. Les Cavaliers ont manqué le train, qui n’est pas repassé ensuite.

« Ce qui compte le plus, c’est de se donner une chance. Dans cette série, on a 22 points d’avance et on perd. J’en suis là. Oui, j’ai atteint la finale de conférence. On a eu une occasion et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Les Knicks jouent vraiment bien, ils sont très performants, ont faim. Mais quand on peut couper la tête d’un adversaire, il faut le faire dans cette ligue. Sinon, voilà le résultat. »

Il va falloir digérer cette élimination et cette déception. Se posera ensuite une question : le groupe actuel peut-il faire mieux la saison prochaine ? « Je n’en doute pas, oui. Ce fut un apprentissage et maintenant, on sait », répond Donovan Mitchell, qui prend alors exemple sur le parcours des Knicks.

« Comment va-t-on répondre ? J’ai parlé de ça toute l’année et notre réponse par rapport à la saison passée était plutôt bonne. Est-ce qu’on peut le refaire ? Sans aucun doute »

« L’équipe qu’on a affrontée a traversé ça. Pas forcément de cette manière, mais ils ont été ensemble, ont gardé le même noyau et c’est leur tour. Je l’ai dit l’an dernier et je le répète cette année : on reviendra, on sera prêt, affamé et concentré. On a franchi une étape importante sur le plan mental, comme je l’espérais pour l’équipe. »

Le revers face aux Pacers, en demi-finale de conférence 2025, avait servi de moteur à Donovan Mitchell. Rebelote dans ce printemps 2026, avec des Knicks qui fêtent leur qualification pour les Finals sur le parquet de la Rocket Arena.

« C’est la deuxième fois de suite qu’on est éliminé sur notre parquet, pour conclure la saison. J’avais parlé des fans des Knicks dans notre salle ces derniers jours et on n’a pas su les faire taire. Il faut donc faire un travail d’introspection », annonce le meilleur marqueur des Cavaliers. « Que peut-on faire de plus ? C’est la motivation principale. Ça, plus le fait d’en entendre parler pendant trois ou quatre mois. Je suis un gars très motivé mais ça vient en rajouter encore un peu. On s’est fait balayer, il faut l’assumer, c’est ce qui est arrivé. Mais qu’allons-nous en faire ? Comment va-t-on répondre ? J’ai parlé de ça toute l’année et notre réponse par rapport à la saison passée était plutôt bonne. Est-ce qu’on peut le refaire ? Sans aucun doute. »

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTA 79 33:24 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTA 77 33:44 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTA 69 34:16 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTA 53 33:25 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTA 67 33:49 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 35:46 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35:19 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 CLE 71 31:26 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0 2025-26 CLE 70 33:27 48.3 36.4 86.5 0.7 3.8 4.5 5.7 2.3 1.5 2.8 0.3 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.