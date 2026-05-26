La Giannis Immortality 5 vire au « Volt »

La Giannis Immortality 5 n’aura pas attendu sa grande sœur pour voler de ses propres ailes. Alors que la Nike Giannis Freak 8 ne sortira pas avant le 1er août, la ligne signature alternative de Giannis Antetokounmpo est déjà sur le marché, avec déjà un deuxième coloris disponible en France depuis ce week-end.

Sur cette version « Black-Volt » la tige moulée de motifs circulaires ressort d’un vert « Volt » un peu plus foncé que d’habitude. Le « Swoosh » inversé contraste l’ensemble en noir. La languette, où figure le logo du joueur en vert, et une partie de la semelle extérieure, ressortent également en noir.

La semelle intermédiaire à double épaisseur offre suffisamment de confort au niveau du talon et de dynamisme sous l’avant du pied. La semelle extérieure est pour sa part composée d’un motif «Euro step» offrant adhérence et contrôle de référence.

La Nike Giannis Immortality 5 « Black-Volt » est déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 90 euros.