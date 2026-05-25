Pas de faux espoirs chez les Cavaliers

En perdant le Game 3 à domicile, les Cavaliers ont creusé leur tombe. Comme aucune équipe n’est jamais parvenue à revenir d’un tel déficit pour remporter la série, l’élimination est désormais certaine. La seule question qui demeure dans l’Ohio, c’est d’éviter une quatrième défaite de suite et le fameux « sweep », toujours humiliant.

Comment prolonger la série de quelques jours ? C’était l’essence de la séance vidéo, de l’entraînement globalement, de dimanche avant le Game 4 de ce lundi soir.

« On joue notre meilleur basket quand on est dos au mur. On a écrasé les deux Game 7 des deux dernières séries », assure Jaylon Tyson. « Dans la séance vidéo, si on n’y croit pas, alors il faut sortir. C’est un peu notre état d’esprit en ce moment. On est clairement dos au mur et le prochain match est un gros test mentalement. »

Le souci, c’est que les Cavaliers étaient déjà condamnés à l’emporter dans la troisième manche. Pourtant, ils sont passés à côté de l’enjeu. Jamais on n’a senti Donovan Mitchell et ses coéquipiers portés par un souffle de survie. Comme si la catastrophe du Game 1 avait tué les espoirs et les envies de tout le groupe. Dès lors, s’il n’y avait pas de sentiment d’urgence dans le dernier match, pourquoi donc existerait-il dans ce Game 4 ?

« Il faut appeler un chat, un chat : les Knicks vont vouloir nous balayer »

Kenny Atkinson a fait quelques chose de très simple ce dimanche. Il a posé une question à chacun de ses joueurs : « Pourquoi croyez-vous que cette équipe peut encore gagner ? » L’idée était d’obtenir des réponses franches, et ne surtout pas s’appuyer sur des clichés ou sur de la méthode Coué.

« J’ai eu huit très bonnes réponses et ça m’a rendu encore plus convaincu car les joueurs croient véritablement en eux-mêmes », raconte le coach de Cleveland. « Chacun avait une ou deux raisons différentes. Je ne veux pas simplement dire qu’il faut y croire. Ce n’est pas ça. La question, c’était de savoir s’ils y croyaient. Et c’est le cas. Ils ne sont sans doute pas imprégnés de toutes les statistiques qu’on connaît tous, qui montrent à quel point c’est difficile. Ça ne les intéresse pas. Ils croient en l’équipe, les uns envers les autres. »

On n’est pas obligé de croire le technicien sur le fait que son groupe n’est pas conscient de la mission impossible qui se présente à lui, avec ce 3-0 à remonter. Néanmoins, il faut évidemment l’oublier le temps d’une soirée pour, au moins, se donner une chance d’arracher un Game 5. Sinon, autant ne pas jouer la quatrième manche…

« Il faut de la fierté. On est chez nous et on ne perd pas à domicile. On doit avoir de la fierté là-dessus », réclame Jaylon Tyson, avec les mêmes mots qu’après la dernière défaite. « Il faut appeler un chat, un chat : les Knicks vont vouloir nous balayer. Je ne prends pas ça à la légère. Que je joue 5 ou 15 minutes, je vais donner le meilleur de moi-même. Mes coéquipiers vont faire pareil pour éviter que cela n’arrive. C’est une question de fierté. »