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Jamahl Mosley ramène God Shammgod dans son staff chez les Pelicans

Publié le 23/05/2026 à 18:11 Twitter Facebook

NBA – Ancien assistant à Dallas puis Orlando, le spécialiste du développement des joueurs retrouve Jamahl Mosley à New Orleans, où il intégrera le premier cercle du staff.

God ShammgodLe staff de Jamahl Mosley commence à prendre forme à New Orleans. Selon HoopsHype, God Shammgod a donné son accord pour rejoindre les Pelicans comme assistant auprès du nouveau coach de la franchise.

Un renfort logique pour Jamahl Mosley, nommé récemment à la tête des Pelicans après son passage à Orlando, où il avait installé une identité défensive forte autour d’un groupe jeune. Les deux hommes se connaissent bien puisque God Shammgod avait déjà travaillé avec lui au Magic, après plusieurs saisons passées ensemble à Dallas.

Chez les Mavericks, l’ancien meneur avait d’abord collaboré avec Rick Carlisle, puis avec Jason Kidd, dans un rôle mêlant développement individuel et travail technique. Son nom reste évidemment associé au fameux dribble « Shammgod », mais sa réputation en NBA dépasse largement ce geste devenu culte : il est surtout apprécié pour son travail avec les extérieurs, notamment Kyrie Irving et Luka Doncic dans le Texas.

Pour les Pelicans, c’est un ajout cohérent dans une franchise qui doit relancer un projet autour de Zion Williamson, Trey Murphy III ou Dejounte Murray, tout en accompagnant ses jeunes. En retrouvant un assistant qu’il connaît et en qui il a déjà confiance, Jamahl Mosley poursuit donc la construction d’un staff pensé pour le développement.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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