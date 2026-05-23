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Dos au mur, les Cavaliers se tournent encore vers Donovan Mitchell

Publié le 23/05/2026 à 15:50 Twitter Facebook

NBA – Menés 2-0 par les Knicks en finale de conférence, les Cavaliers vont encore devoir s’en remettre à leur leader, déjà décisif pour les maintenir à flot cette saison.

Donovan MitchellLes Cavaliers ont déjà connu ça. La pression, le doute et l’impression que la saison peut basculer du mauvais côté. Après deux défaites à New York, dont un Game 1 gâché après avoir compté 22 points d’avance, Cleveland retrouve sa salle avec une mission très claire : relancer la finale de conférence face aux Knicks.

Et, comme souvent dans l’Ohio, les regards se tournent donc vers Donovan Mitchell pour se relancer.

« Je ne suis pas là à paniquer », assurait l’arrière après le Game 2. « Si on met quelques tirs, on sera en bonne position. On fera nos ajustements. On sera à la maison, et il faudra protéger notre parquet. »

Ce discours, les Cavs l’ont déjà entendu. En décembre, après une défaite cruelle à Noël au Madison Square Garden, Cleveland n’affichait que 17 victoires pour 16 défaites après un revers à Houston. L’équipe était irrégulière, loin de ses ambitions. Donovan Mitchell avait alors réuni ses coéquipiers pour remettre tout le monde dans le bon sens.

Salué par Kenny Atkinson après le Game 7 à Detroit

« Il est notre leader vocal, notre leader tout court », explique Dean Wade. « Quand on traversait une période difficile, il a été monumental. Il nous a gardés soudés, il n’a pas laissé le groupe se diviser. »

À partir de là, Cleveland avait redressé la barre, terminant la saison sur un bilan de 35-16 pour arracher la 4e place à l’Est. Et cette résilience s’est prolongée en playoffs. Les Cavaliers ont déjà survécu à un tir assassin de RJ Barrett au premier tour, puis à un retard de 0-2 contre les Pistons avant de s’imposer au Game 7.

Ce soir-là, Kenny Atkinson avait tenu à saluer Donovan Mitchell devant tout le vestiaire. Pas seulement pour ses 26 points et 8 passes, mais pour son influence au quotidien et sa « positivité quand les choses n’allaient pas bien ».

Désormais, Cleveland doit encore s’appuyer sur cette stabilité. Les Cavaliers veulent ainsi croire que leur saison les a préparés à ce moment. « On est déjà passés par là », résume Evan Mobley. « On sait ce qu’il faut faire. »

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2017-18 UTA 79 33:24 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5
2018-19 UTA 77 33:44 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8
2019-20 UTA 69 34:16 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0
2020-21 UTA 53 33:25 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4
2021-22 UTA 67 33:49 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9
2022-23 CLE 68 35:46 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3
2023-24 CLE 55 35:19 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6
2024-25 CLE 71 31:26 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0
2025-26 CLE 70 33:27 48.3 36.4 86.5 0.7 3.8 4.5 5.7 2.3 1.5 2.8 0.3 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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