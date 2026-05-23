Dos au mur, les Cavaliers se tournent encore vers Donovan Mitchell

Les Cavaliers ont déjà connu ça. La pression, le doute et l’impression que la saison peut basculer du mauvais côté. Après deux défaites à New York, dont un Game 1 gâché après avoir compté 22 points d’avance, Cleveland retrouve sa salle avec une mission très claire : relancer la finale de conférence face aux Knicks.
Et, comme souvent dans l’Ohio, les regards se tournent donc vers Donovan Mitchell pour se relancer.
« Je ne suis pas là à paniquer », assurait l’arrière après le Game 2. « Si on met quelques tirs, on sera en bonne position. On fera nos ajustements. On sera à la maison, et il faudra protéger notre parquet. »
Ce discours, les Cavs l’ont déjà entendu. En décembre, après une défaite cruelle à Noël au Madison Square Garden, Cleveland n’affichait que 17 victoires pour 16 défaites après un revers à Houston. L’équipe était irrégulière, loin de ses ambitions. Donovan Mitchell avait alors réuni ses coéquipiers pour remettre tout le monde dans le bon sens.
Salué par Kenny Atkinson après le Game 7 à Detroit
« Il est notre leader vocal, notre leader tout court », explique Dean Wade. « Quand on traversait une période difficile, il a été monumental. Il nous a gardés soudés, il n’a pas laissé le groupe se diviser. »
À partir de là, Cleveland avait redressé la barre, terminant la saison sur un bilan de 35-16 pour arracher la 4e place à l’Est. Et cette résilience s’est prolongée en playoffs. Les Cavaliers ont déjà survécu à un tir assassin de RJ Barrett au premier tour, puis à un retard de 0-2 contre les Pistons avant de s’imposer au Game 7.
Ce soir-là, Kenny Atkinson avait tenu à saluer Donovan Mitchell devant tout le vestiaire. Pas seulement pour ses 26 points et 8 passes, mais pour son influence au quotidien et sa « positivité quand les choses n’allaient pas bien ».
Désormais, Cleveland doit encore s’appuyer sur cette stabilité. Les Cavaliers veulent ainsi croire que leur saison les a préparés à ce moment. « On est déjà passés par là », résume Evan Mobley. « On sait ce qu’il faut faire. »
|Donovan Mitchell
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2017-18
|UTA
|79
|33:24
|43.7
|34.0
|80.5
|0.7
|3.1
|3.7
|3.7
|2.7
|1.5
|2.7
|0.3
|20.5
|2018-19
|UTA
|77
|33:44
|43.2
|36.2
|80.6
|0.8
|3.3
|4.1
|4.2
|2.7
|1.4
|2.8
|0.4
|23.8
|2019-20
|UTA
|69
|34:16
|44.9
|36.6
|86.3
|0.8
|3.6
|4.4
|4.3
|2.5
|1.0
|2.7
|0.2
|24.0
|2020-21
|UTA
|53
|33:25
|43.8
|38.6
|84.5
|0.9
|3.5
|4.4
|5.2
|2.2
|1.0
|2.8
|0.3
|26.4
|2021-22
|UTA
|67
|33:49
|44.8
|35.5
|85.3
|0.8
|3.4
|4.2
|5.3
|2.4
|1.5
|3.0
|0.2
|25.9
|2022-23
|CLE
|68
|35:46
|48.4
|38.6
|86.7
|0.9
|3.3
|4.3
|4.4
|2.5
|1.5
|2.6
|0.4
|28.3
|2023-24
|CLE
|55
|35:19
|46.2
|36.8
|86.5
|0.8
|4.3
|5.1
|6.1
|2.1
|1.8
|2.8
|0.5
|26.6
|2024-25
|CLE
|71
|31:26
|44.3
|36.8
|82.3
|0.8
|3.7
|4.5
|5.0
|2.0
|1.3
|2.1
|0.2
|24.0
|2025-26
|CLE
|70
|33:27
|48.3
|36.4
|86.5
|0.7
|3.8
|4.5
|5.7
|2.3
|1.5
|2.8
|0.3
|27.9
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.