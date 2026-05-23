Caitlin Clark se défend après le rappel à l’ordre de la WNBA

La santé de Caitlin Clark est l’un des sujets majeurs de la saison du Fever. Après avoir joué seulement treize matchs l’année dernière, la meneuse d’Indianapolis ne veut prendre aucun risque.

Elle assure qu’elle ne sera en tenue que les soirs où elle se sent en pleine possession de ses moyens. Victime d’une douleur au dos, elle a donc récemment préféré ne pas jouer la rencontre face au Fire.

« En fin de compte, tout repose sur la confiance que j’ai en moi », avoue la principale intéressée. « Revenir après avoir subi toutes ces blessures la saison dernière est un véritable défi mental. Je fais confiance à l’équipe médicale, mais j’ai aussi ma propre équipe qui m’aide beaucoup. »

Après avoir raté son premier match de la saison, Caitlin Clark était de retour sur les parquets lors de la réception des Valkyries. En amont de cette rencontre, elle a précisé les raisons de son absence lors du match face à Portland. Alors qu’elle n’était pas listée sur le rapport de blessures du Fever, l’ancienne d’Iowa a été déclarée absente seulement 1h30 avant le coup d’envoi. Une décision qui n’a pas plu à la WNBA, qui a adressé un avertissement au Fever.

Le Fever rappelé à l’ordre

Le règlement de la Grande Ligue féminine indique que chaque équipe doit signaler les blessures, les maladies ou les absences de ses joueuses à 17 heures la veille de chaque match. Or, le Fever n’avait jamais mentionné une absence éventuelle de Caitlin Clark. Stephanie White s’était défendue en expliquant qu’elle pensait que sa « franchise player » allait être apte à jouer. Même son de cloche du côté de la principale intéressée.

« En voyant toutes les rumeurs sur Internet, j’ai vérifié à quel moment j’ai dit à ma mère que je n’allais pas jouer. Je l’ai prévenue à 16h47, vous avez eu l’information à 17h20. Donc l’une des personnes les plus importantes dans ma vie n’a été mise au courant que 40 minutes avant vous », se défend Caitlin Clark.

Face aux Valkyries, la meneuse a pu jouer 32 minutes, pour compiler 22 points et 9 passes et ramener la victoire à son équipe. Désormais, Indiana va bénéficier de quasiment une semaine de repos. Les joueuses de Stephanie White retrouveront les parquets ce jeudi pour défier à nouveau Golden State, cette fois en Californie. L’occasion pour Caitlin Clark de récupérer avant de pouvoir enchaîner les matchs à haute intensité.

« J’ai joué avec Team USA, mais je n’avais pas joué 32 minutes avec une telle intensité », admet Caitlin Clark en évoquant son passage avec la sélection américaine durant l’intersaison.

Lors du tournoi qualificatif de la Coupe du Monde 2026, la joueuse du Fever n’avait pas dépassé les vingt minutes sur le terrain. « C’est la principale différence actuellement, mais je me sens bien. Souvent, c’est le lendemain que je comprends comment réagit mon corps. Avec l’adrénaline, il est difficile de s’en rendre compte immédiatement après un match. Dans l’ensemble, je me sens bien. Je dois juste continuer à prendre soin de mon corps. »