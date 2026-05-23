Pour son retour, Caitlin Clark s’offre les Valkyries de Gabby Williams

Absente lors de la dernière sortie de son équipe, Caitlin Clark (22 points, 9 passes) était bien en tenue lors de la réception des Valkyries par le Fever. Sur la première possession de la rencontre, la star d’Indiana sert Kelsey Mitchell, avant d’inscrire ses premiers points et de permettre aux locales de réaliser un départ parfait (7-0). Golden State répond aussitôt avec un 7-0 et passe devant sur un panier primé de Kayla Thornton (10-9).

Jusqu’à la fin du premier acte, les deux formations font jeu égal. Le Fever profite de la faiblesse intérieure de Golden State pour s’appuyer sur Aliyah Boston (20 points, 16 rebonds). De leur côté, les Valkyries comptent sur la bonne entrée de Tiffany Hayes (19 points). Après dix minutes de jeu, Indiana ne mène que d’un point (19-18).

Dans la période suivante, ce sont pourtant les Valkyries qui prennent le contrôle. D’abord, Tiffany Hayes s’amuse face à Caitlin Clark avec un « stepback » derrière l’arc sur la meneuse du Fever. Elle est imitée par Gabby Williams (6 points, 3 passes), qui s’aide d’un écran de Kiah Stokes pour s’ouvrir un accès jusqu’au cercle (29-21).

Après Tiffany Hayes, c’est au tour de Kaitlyn Chen (18 points) de prendre feu avant la mi-temps. Elle enchaîne sept points et empêche le Fever de revenir au score, malgré les tirs à 3-points de Caitlin Clark et Lexie Hull (44-37).

Cette fin de première période est marquée par des tensions entre l’ancienne joueuses d’Iowa et Janelle Salaün (4 points, 2 rebonds), lorsque la Française arrache un rebond des mains de Caitlin Clark. Les deux joueuses échangent alors quelques mots doux avant l’intervention des arbitres.

Caitlin Clark prend la main

Après la pause, le Fever efface rapidement son retard. Une remontée impulsée par Caitlin Clark, qui dégaine depuis le logo pour remettre les deux équipes à égalité (48-48). Un tir qu’elle ne manque pas de célébrer juste devant Tiffany Hayes. Contrairement à la première mi-temps, Caitlin Clark parvient cette fois à prendre le meilleur sur son vis-à-vis. Elle convertit un 2+1 avant de servir Sophie Cunningham, qui s’offre elle aussi un « and one » (57-54).

Les Valkyries restent dans la rencontre grâce au bon passage du duo Salaün – Williams, mais Golden State est ensuite surpris par Raven Johnson.

La rookie décoche une flèche à longue distance à la fin du troisième quart-temps, avant de trouver Aliyah Boston dans la raquette puis Caitlin Clark à 3-points dès le début de la période suivante (73-63).

Un dernier coup d’accélérateur qui a raison des espoirs de victoire des joueuses de Natalie Nakase. En fin de rencontre, les visiteuses reviennent à quatre points, mais elles manquent d’adresse pour arracher la victoire. Le Fever s’impose donc 90-82, porté par son duo Boston-Clark.