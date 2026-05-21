Premier passage à l’infirmerie pour Caitlin Clark

Caitlin Clark n’aura tenu que quatre matchs avant de rejoindre l’infirmerie. Gênée la saison dernière par une blessure à l’aine, la star du Fever est cette fois touchée au dos. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la meneuse souffre dans cette zone : lors du premier match face aux Wings, elle avait déjà dû quitter le terrain à deux reprises à cause de douleurs, avant de revenir pour terminer la rencontre.

« Son dos est douloureux, mais pour avoir plus de détails, il faut s’adresser à l’équipe médicale », a répondu Stephanie White, interrogée sur l’état de santé de Caitlin Clark après la victoire du Fever contre le Fire. Avant d’ajouter : « Ce n’est pas le moment de prendre des risques. Nous voulons faire preuve de prudence. »

Caitlin Clark devait initialement prendre part à ce duel face à Portland. Son absence a finalement été communiquée moins de deux heures avant le début de la rencontre, alors qu’elle ne figurait même pas sur le rapport des blessures. La double All-Star n’avait toutefois pas participé à l’entraînement prévu mardi, afin de recevoir des soins.

Stephanie White se veut rassurante

Après le match, Stephanie White a assuré que sa joueuse allait bien, balayant toute idée de « load management ».

« Elle va bien. Il s’agit simplement d’un problème au dos et nous voulons lui donner le temps nécessaire pour qu’elle soit entièrement prête », a expliqué la coach du Fever. « Toutes les joueuses qui ne s’entraînent pas ne figurent pas forcément sur le rapport des blessures. Ce sont des choses qui arrivent tout le temps. Elle n’a pas été listée absente plus tôt parce que nous pensions qu’elle allait pouvoir jouer. »

Comme la saison dernière, le Fever est déjà confronté à plusieurs pépins physiques. Caitlin Clark a donc manqué une première rencontre et pourrait également être absente face aux Valkyries, tandis qu’Aliyah Boston a elle aussi déjà connu des soucis de santé. La numéro 1 de la Draft 2023 s’était blessée à la jambe lors de la défaite face aux Mystics, avant de manquer le match suivant contre le Storm.

Indiana parvient toutefois plutôt bien à composer avec ces absences : malgré une infirmerie déjà bien remplie, le Fever a ainsi remporté trois de ses cinq premiers matchs cette saison.