Le Fever surclasse le Fire malgré l’absence de Caitlin Clark

Deuxième victoire de suite pour Indiana, qui a ajouté Portland à son tableau de chasse après avoir dominé les voisines de Seattle. Malgré l’absence de Caitlin Clark, touchée au dos et dont le forfait ne devrait pas s’éterniser, mais avec le retour d’Aliyah Boston, le Fever a su imposer sa loi, en misant sur son agressivité des deux côtés du parquet et un duo Mitchell–Boston au-dessus du lot.

Kelsey Mitchell (21 points, 4 passes décisives) et Aliyah Boston (24 points, 8 rebonds) ont ainsi parfaitement montré la voie, prenant le dessus par leur intensité en attaque. Emmené par Bridget Carleton, Portland a toutefois tenu bon, restant sous la barre des dix points d’écart grâce à Carla Leite, de retour de blessure, en fin de premier quart-temps (28-20), avant de revenir à -2 au début du deuxième acte (32-30).

Deux séries qui ont mis Portland au tapis

C’est à ce moment que la rencontre a basculé, puisque les protégées de Stephanie White ont répondu par un 13-2 qui a définitivement changé la tournure du match, avec 7 points de Kelsey Mitchell sur la séquence (45-32). L’arrière ne s’est pas arrêtée en si bon chemin, avec une passe lobée au millimètre pour le panier d’Aliyah Boston, puis un dernier drive pour porter la marque à 53-37 à la pause.

Monique Billings et Lexie Hull ont vite remis la pression au retour des vestiaires, avant de laisser le soin à Aliyah Boston de porter le coup fatal au Fire. Sur un 12-3, l’intérieure a inscrit 7 points à son tour, en plus de contrer Sug Sutton, afin de sceller le plus gros écart du match (73-47).

De quoi mettre Portland hors d’état de nuire jusqu’à la fin, pour un succès net du Fever, conclu par deux derniers 3-points signés Lexie Hull (16 points à 4/4 dans l’exercice), depuis le corner, puis Raven Johnson (90-73).

Portland (3-2) va poursuivre son road-trip de trois matchs du côté de Toronto, l’autre nouvelle franchise de la saison, ce samedi, avant d’aller défier New York. Il faudra faire mieux dans la cohésion, l’agressivité et l’adresse après une rencontre marquée par seulement 9 passes décisives, contre 21 pour le Fever, et un petit 3/16 de loin. Indiana (3-2) espère, de son côté, récupérer Caitlin Clark dès demain pour la réception de Golden State.