Avec autorité, le Storm se venge du Sun de Nell Angloma

Deuxième manche entre le Sun et le Storm après la victoire de Connecticut trois jours plus tôt. Un succès qui avait permis aux joueuses de Rachid Méziane de remporter leur premier succès de la saison. Malheureusement, le Sun ne pourra pas enchaîner ce vendredi soir. Pourtant, Connecticut avait réalisé un bon début de match au point de mener 8-0.

Comme lors de la dernière rencontre entre les deux équipes, c’est Zia Cooke (25 points, 7/14 au tir) qui se charge de ramener le Storm dans le match. Elle inscrit huit points dès son entrée en jeu et Seattle recolle à deux longueurs (21-19).

Si le Sun avait réalisé un bon début de match, tout s’écroule dans le deuxième quart-temps. Les visiteuses n’inscrivent que sept points en dix minutes. Un coup d’arrêt qui se transforme en aubaine pour le Storm. L’équipe locale finit la première mi-temps avec un 8-0. Un «run» au cours duquel Zia Cooke continue de briller puisqu’elle réussit un panier lointain avant de convertir un 2+1 (37-28).

Le Storm tout en maîtrise

La disette se poursuit après le passage aux vestiaires pour le Sun et Seattle prend treize points d’avance. Charlisse Leger-Walker met fin à la maladresse de Connecticut, mais cela ne suffit pas pour ralentir le Storm. Flau’Jae Johnson (17 points, 7 rebonds, 5 passes) réussit un «lay-up» avant de contrer Diamond Miller. La rookie est suivie par des paniers primés de Stefanie Dolson et Lexie Brown (53-37).

Au début du dernier acte, Haley Van Lith décoche une flèche longue distance qui ramène le Sun à -7. Alors que les joueuses de Rachid Meziane espèrent arracher la victoire, le Storm sèche aussitôt leurs espoirs. Les coéquipières de Dominique Malonga, toujours absente, passent un 17-3 pour se redonner de l’air (70-49). Le Sun n’arrive pas à répondre et Seattle enchaîne. À deux minutes du terme, l’écart atteint les vingt unités après un nouveau panier de Zia Cooke.

Ainsi, le Storm s’impose 77 à 59 et remporte son deuxième match de la saison. À l’inverse, le naufrage du Sun se poursuit. Pour sa dernière saison dans le Connecticut, la franchise de Nell Angloma réalisent un démarrage catastrophique avec seulement un succès en sept matchs.