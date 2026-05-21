Nell Angloma et le Sun débloquent leur compteur dans les dernières secondes

C’est toujours sans Dominique Malonga que Seattle recevait une équipe du Sun en quête de sa première victoire après cinq défaites pour démarrer la saison. Dominées dans les premières minutes, les visiteuses s’appuient sur Raegan Beers pour prendre les commandes (16-11). Dans le sillage de l’intérieure, c’est tout le banc de Connecticut qui réussit son entrée en jeu, dont Nell Angloma (15 points, 7 rebonds). Dans le premier acte, la Française inscrit sept points et réalise deux interceptions pour permettre au Sun de toujours mener après dix minutes (29-23).

Le Storm efface son retard dans la période suivante. D’abord, Zia Cooke se charge de ramener Seattle à une possession. Elle est suivie par un coup de chaud de Mackenzie Holmes (18 points, 6 rebonds). L’ailière enchaîne dix points, mais le Sun ne cède pas. Les joueuses de Rachid Méziane ont même le dernier mot avec un 7-0 juste avant de rejoindre les vestiaires (46-41).

Après la pause, le Storm ne lâche pas. Natisha Hiedeman (20 points, 5 passes) permet à son équipe de revenir à deux points du Sun, mais Connecticut répond encore grâce à son banc.

Connecticut arrache la victoire

Dès le début du dernier acte, Lexie Brown ramène le Storm à deux points, mais dans la foulée Seattle connaît un trou d’air de trois minutes où l’équipe de Sonia Raman n’inscrit aucun point. Le Sun ne profite pas de ce coup d’arrêt pour creuser l’écart. Seule Kennedy Burke trouve de la réussite avec un panier primé (67-62).

À trois minutes du terme, seulement trois points séparent les deux équipes. Seattle réussit à mettre les visiteuses sous pression grâce à Natisha Hiedeman. L’ancienne du Lynx réduit l’écart à une longueur avant de trouver Jade Melbourne qui remet les locales devant (76-75).

Alors qu’il ne reste que dix secondes à jouer, Natisha Hiedeman se manque dans la raquette. Le rebond est arraché par Aaliyah Edwards qui lâche le cuir à Charlisse Leger-Walker. De l’autre côté du terrain, Kennedy Burke a devancé le repli défensif de Seattle et est servie par sa coéquipière. Le retour de Lexie Brown arrive trop tard et elle ne peut empêcher la joueuse du Sun de finir au lay-up. C’est donc dans les dernières secondes que Connecticut arrive à s’imposer 80 à 78 pour remporter son premier match de la saison.