Le Fever punit un Storm privé de Dominique Malonga

Ce dimanche, le Storm, » target=»_blank»>privé de Dominique Malonga, se rendait à Indianapolis pour y affronter le Fever. Indiana profite rapidement de l’absence de l’intérieure française pour inscrire ses premiers points dans la raquette. La peinture de Seattle ne sera pas épargnée tout au long de la rencontre, le Fever inscrivant 50 points dans la raquette contre seulement 30 pour l’équipe de la Cité Émeraude.

Pour créer un premier écart, Caitlin Clark (21 points, 10 passes) distribue les passes décisives avant de réussir son premier panier lointain (13-7).

De leur côté, les visiteuses sont à la peine. Les joueuses de Sonia Raman passent trois minutes, au milieu du premier acte, sans réussir le moindre tir. Une séquence au cours de laquelle elles perdent aussi cinq ballons. Le Fever en profite alors pour prendre le large. Sophie Cunningham (17 points, 5/9 au tir) convertit un 2+1 et Damiris Dantas la suit avec une flèche à longue distance (23-8). Caitlin Clark enchaîne avec un panier à 3-points depuis le logo, et Indiana possède déjà une confortable avance après dix minutes de jeu (32-19).

Le Storm sans réponse

Dans la période suivante, le Storm revient brièvement sous les dix longueurs, mais Caitlin Clark creuse un nouvel écart pour l’équipe locale.

La meneuse finit au cercle main droite, puis réussit un « and one » quelques minutes plus tard (49-36). Avant la mi-temps, elle distribue trois nouveaux caviars, dont un à destination de Kelsey Mitchell (17 points). Si Natisha Hiedeman répond avec un panier juste avant la pause, le Fever mène 55 à 44 au moment de rejoindre les vestiaires.

À la reprise, les deux équipes manquent d’adresse et les possessions gâchées s’enchaînent. Sur les cinq premières minutes du troisième quart-temps, seule Kelsey Mitchell inscrit des points pour le Fever. Elle est finalement suivie par Sophie Cunningham, qui réussit un nouveau 2+1 (67-50).

À quatre minutes de la fin de la rencontre, Myisha Hines-Allen prend le meilleur sur Flau’jae Johnson et offre carrément vingt points d’avance à Indiana. C’est donc au terme d’une rencontre maîtrisée de la première à la dernière minute que le Fever s’impose 89 à 78. L’équipe entraînée par Stephanie White remporte ainsi son deuxième match de la saison, tandis que le Storm essuie un troisième revers en quatre matchs.