La folle série des Knicks continue : 9 victoires de suite !

Peu de gens auraient parié là-dessus mais les Knicks possèdent la meilleure série de victoires des playoffs 2026, et on sait déjà qu’elle ne sera pas battue. Vainqueurs des Cavaliers cette nuit, pour mener 2-0 dans la série, les joueurs de Mike Brown restent sur neuf succès d’affilée, à cheval sur le premier tour, la demi-finale de conférence et donc cette finale de conférence. C’est une victoire de plus que le Thunder qui avait remporté ses huit premières rencontres dans cette édition 2026.

New York se hisse à la 10e place dans l’histoire avec cette marque de 9 victoires de rang, et ils égalent les Bulls de 1996 ou encore les Lakers de 1982 et les Suns de 2021. On rappellera tout de même que les Knicks n’avaient remporté que sept matches de playoffs entre 2002 et 2022…

Dans l’histoire, quasiment toutes les équipes ayant signé une telle série ont atteint les Finals. Toutes sauf une, les Spurs de 2012 qui avaient remporté 10 matches d’affilée avant de caler face au Thunder en finale de conférence.

Sur une campagne de playoffs, le record appartient aux Warriors avec 15 succès de rang en 2017, puis on trouve les 12 victoires de suite des Spurs en 1999 et les 10 des Celtics en 2024.