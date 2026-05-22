La Nike GT Cut 1 voit la vie en rose

Voilà déjà cinq ans que la Nike GT Cut a débarqué sur le marché. Le modèle destiné aux profils dynamiques, agressifs vers le cercle, avait notamment été mis en avant à l’époque par des joueurs comme Tyler Herro ou Tyrese Maxey, deux joueurs devenus des superstars de la ligue.

La paire s’apprête fait son grand retour aujourd’hui avec ce nouveau coloris «Unseen Hours Virginia», principalement rose, avec des finitions en blanc et une touche de gris au niveau du col. Le thème «Unseen Hours» rend hommage à la tradition du basket de la Côte Est. On y retrouve aussi un motif de sablier en rose et blanc sur le talon renvoyant au temps passé à travailler cet art. A noter également à l’intérieur de la languette la mention «VA», pour rappeler l’état de Virginie, ainsi que la mention «Unseen Hours».

La Nike GT Cut 1 «Unseen Hours Virginia» est disponible sur Basket4Ballers au prix de 200 euros. A noter également la sortie aujourd’hui du coloris «DMV» de la Nike GT Future, dernier modèle GT de la collection, elle aussi en rose, et elle aussi au prix de 200 euros.