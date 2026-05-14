Un troisième coloris pour la Nike GT Future

La collection Nike GT a basculé dans le futur en 2026 avec la sortie de cette nouvelle gamme Nike GT Future. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le design futuriste et plutôt inédit correspond parfaitement au thème, avec une coupe haute, une tige moulée affinée par ces rayures verticales mais aussi une languette au modelage plutôt original, version… « escalator ».

La composition de la semelle promet également les meilleures sensations, avec une unité Zoom Air Strobel sur toute la longueur et d’une unité Zoom Air sous l’avant du pied, pour compléter une mousse en Cushlon 3.0 en guise de semelle intermédiaire.

Ce troisième coloris rejoint la gamme « Unseen Hours », rendant hommage à la tradition du basket de la côte Est. On retrouve le rose comme principale couleur avec des finitions en noir. L’intérieur de la languette comporte aussi sa touche inédite, avec le motif de sablier sur la chaussure gauche et la mention « DMV », ou plus précisément DC, MD et VA, renvoyant aux états de Washington, du Maryland et de Virginie.

La Nike GT Future « DMV » sera disponible à partir du 22 mai sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.