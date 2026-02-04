Matchs
Deux coloris pour le lancement de la Nike G.T. Future !

Sneakers – Le dernier modèle de la marque à la virgule issu de la collection « Greater Than » débarque sur le marché français avec une version « Metallic Silver » et « Copper Egg ».

Nike bascule définitivement dans le futur en 2026 ! L’équipementier américain vient de lancer son tout nouveau modèle baptisé « Future », issu de la collection « Nike GT ».

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le design futuriste et plutôt inédit correspond parfaitement au thème, avec une coupe haute, une tige moulée affinée par ces rayures verticales mais aussi une languette au modelage plutôt original, version… « escalator ».

La composition de la semelle promet également les meilleures sensations, avec une unité Zoom Air Strobel sur toute la longueur et d’une unité Zoom Air sous l’avant du pied, pour compléter une mousse en Cushlon 3.0 en guise de semelle intermédiaire.

Deux coloris accompagnent le lancement de la Nike G.T. « Future en France. Le « Metallic Silver », en blanc et noir et d’ores et déjà disponible en promo à 160 euros sur Basket4Ballers. La version « Copper Egg », couleur cuivre et noir sera disponible ce soir à partir de minuit au prix de 200 euros.

Par Romain Davesne
