Record d’audience historique pour le Game 1 entre Spurs et Thunder

Les téléspectateurs étaient nombreux pour voir l’haletant premier match entre les Spurs et le Thunder, remporté par San Antonio en double prolongation. Selon Nielsen et Adobe Analytics, ce sont 9.2 millions de personnes qui se sont installées devant NBC/Peacock pour voir cette rencontre, un record pour un Game 1 de finale de conférence Ouest dans l’histoire de la NBA. Un pic à 12 millions de personnes a été enregistré lors de la deuxième prolongation.

Ce carton d’audience se place dans la continuité d’une saison faste pour la NBA. Pour la première année de son nouveau contrat TV, la ligue avait connu une augmentation de son volume d’audience de 86 % lors de la saison régulière. En playoffs, le Game 7 entre Celtics et Sixers au premier tour avait réuni 11 millions de téléspectateurs, et c’est actuellement le match le plus vu de ces playoffs 2026.

Detroit et Cleveland catapultent Amazon en tête du classement

Les deux premiers tours des playoffs ont réuni, en moyenne, 4.5 millions de téléspectateurs, un record depuis 1997 et une augmentation de 16 % par rapport à la saison dernière.

Parmi les matchs les plus visionnés, il y a eu le Game 7 entre Detroit et Cleveland. Diffusé sur Prime Video, il a attiré 6.53 millions de curieux. Grâce à cette rencontre, Amazon a pris la première place du classement hebdomadaire de Nielsen dans la catégorie des événements sportifs les plus regardés, ce qui n’était jamais arrivé auparavant.

Diffuseur de la NBA pour la première fois depuis 2002, NBC réussit son retour car après avoir réalisé de belles audiences en saison régulière, la chaîne américaine a diffusé 21 matchs de playoffs avant le début des finales de conférence et elle a enregistré une moyenne de 5.8 millions de téléspectateurs.