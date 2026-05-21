Le MVP de la nuit | Shai Gilgeous-Alexander remet OKC dans le rythme

Après un Game 1 manqué, Shai Gilgeous-Alexander savait qu’il devait hausser le ton pour éviter à Oklahoma City de partir à San Antonio avec deux défaites dans les valises. Mission accomplie, avec 30 points à 12/24 et 9 passes, et surtout plusieurs paniers importants pour contenir le retour des Spurs dans le quatrième quart-temps.

C’était aussi son 27e match à 30 points ou plus en playoffs sous le maillot de la franchise, le deuxième plus gros total de l’histoire du Thunder, derrière Kevin Durant (39) mais désormais devant Russell Westbrook (26). Une ligne de plus dans le CV d’un joueur qui, même dans un soir de réaction, refuse de s’enflammer.

« Honnêtement, je pense qu’on a simplement mieux attaqué que lors du premier match », expliquait-il en conférence de presse. « Je pense qu’on avait déjà eu de très bons tirs, mais ils n’étaient pas rentrés. Là, on s’est un peu plus habitués à leur défense, qui est très unique, différente de toutes les autres défenses de la ligue. »

Face à la taille de Victor Wembanyama et aux rotations texanes très agressives, il fallait effectivement un temps d’adaptation. SGA a aussi profité du travail de footballeur américain d’Isaiah Hartenstein, qui a passé son temps à bloquer Victor Wembanyama (de façon plus ou moins légale…) afin d’empêcher le Français de venir en aide.

« Je suis nul quand j’ai trop de repos »

« Il a changé notre dynamique depuis son premier match avec nous. C’est notre impact physique, notre colonne vertébrale, notre bagarreur », appréciait ainsi Shai Gilgeous-Alexander. « Le coach ne l’avait pas beaucoup fait jouer lors du Game 1, il l’a fait ce soir, et il a relevé le défi. »

L’urgence a aussi joué. « En nous réveillant ce matin, on était probablement plus désespérés qu’eux. On devait gagner ce match, sinon on partait à l’extérieur en étant menés 0-2. Mais il faut quand même aller faire le boulot. »

Pas question pour autant de fanfaronner. « Ce qu’on a fait ce soir n’est pas suffisant pour gagner la série, et on le sait », insistait Shai Gilgeous-Alexander. « On prend la victoire, mais on doit continuer à progresser. »

Même verdict sur son cas personnel alors qu’il a souri au moment d’évoquer ses difficultés après les longues coupures. « Je suis nul quand j’ai trop de repos », lâchait-il. « Je dois mieux gérer mes pauses, surtout en playoffs. » Les Spurs sont prévenus pour la suite de la série : le double MVP en titre a retrouvé du rythme.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26:31 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34:42 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33:43 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34:41 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35:32 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34:02 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34:11 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 68 33:13 55.3 38.6 87.9 0.6 3.7 4.3 6.6 2.0 1.4 2.2 0.8 31.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.