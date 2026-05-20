De’Aaron Fox prêt pour renforcer les Spurs dès le Game 2 ?

Infliger à Oklahoma City son premier revers de ces playoffs a été un exploit pour les Spurs, qui ont en plus réussi à le faire sur la terre du champion en titre, et sans leur meneur titulaire !

Touché à la cheville depuis le Game 4 de la série face à Minnesota suite à une chute d’Ayo Dosunmu, De’Aaron Fox a préféré ne pas prendre part au Game 1 de lundi soir, pour les débuts de la finale de conférence.

Au dernier moment, après un ultime test, l’ancien « franchise player » des Kings a ainsi passé son tour, un choix qui n’a donc pas porté préjudice à San Antonio. Qu’en sera-t-il pour le Game 2 de ce soir, toujours à Oklahoma City ? Au regard de la tournure des événements, De’Aaron Fox pourrait encore choisir de se préserver afin de revenir avec un peu plus de certitudes sur le Game 3.

Son coach s’en remettra au diagnostic de son meneur, qui devrait prendre a décision au dernier moment.

L’ultime décideur

« Je lui fais davantage confiance qu’à n’importe quel membre du staff médical, c’est donc lui qui nous le dira », a ainsi déclaré Mitch Johnson. « Il fera tout ce qu’il peut, c’est-à-dire surtout se reposer puis suivre un traitement pour se préparer au prochain match, et demain, avant le match, nous saurons s’il est en mesure de jouer ».

Même depuis le banc, son apport a été précieux comme l’a souligné Victor Wembanyama après le Game 1 remporté en double prolongation.

« Sa présence compte énormément. Évidemment, il parle beaucoup. En tant que meneur, il voit énormément de choses. Sa manière de guider les jeunes est vraiment précieuse et je savais que les gars allaient se battre pour lui ».

Toujours est-il que son retour sur le parquet apporterait une bouffée d’oxygène à ces jeunes Spurs, notamment dans la gestion du rythme du match, où les arrières texans ont parfois été en difficulté par manque d’expérience, en plus d’apporter une rotation supplémentaire, et un joueur capable de « tenir » le ballon dans les moments importants.

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 27:45 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31:26 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32:02 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35:06 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35:18 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33:21 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 35:56 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 45 36:57 46.9 32.2 82.9 1.0 4.0 5.0 6.1 2.6 1.5 3.0 0.4 25.0 2024-25 SA 17 34:00 44.6 27.4 81.9 0.5 3.8 4.3 6.8 2.7 1.5 2.4 0.3 19.7 2025-26 SA 72 30:59 48.6 33.2 76.0 0.6 3.2 3.8 6.2 2.3 1.2 2.3 0.3 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.