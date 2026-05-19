Cleveland, souviens-toi le printemps 2023

Que ce soit à Cleveland ou à New York, les groupes ont profondément été modifiés depuis leur dernière série de playoffs commune, au premier tour en 2023.

Les Knicks, qui ont remporté la série (4-1), avaient encore Isaiah Hartenstein, RJ Barrett, Immanuel Quickley ou Julius Randle donc OG Anunoby, Karl-Anthony Towns et Mikal Bridges n’étaient pas encore là.

Les Cavaliers, eux, possédaient des vétérans qui ne sont plus là : Danny Green, Ricky Rubio ou Robin Lopez. Et Darius Garland a quitté la navire cette saison, échangé contre James Harden. Si les deux stars, Jalen Brunson et Donovan Mitchell, sont certes encore présentes et dominantes, pas de doute, les temps ont changé.

« On a tous grandi. On a tous connu des parcours différents pour progresser individuellement », insiste Jarrett Allen, déjà sur le parquet côté Cleveland en 2023. « On se retrouve désormais dans un environnement différent, avec des enjeux encore plus importants dans cette finale de conférence. J’ai de l’expérience en playoffs, face à plusieurs adversaires, comme Detroit ou autres. »

Une dimension affective pour Donovan Mitchell

Cette expérience supplémentaire est encore plus précieuse pour Evan Mobley, qui disputait alors sa première série de playoffs dans sa deuxième saison en NBA. Qu’a-t-il appris depuis ?

« Me battre face à l’adversité, surmonter les moments difficiles », répond l’intérieur. « Les choses ne seront pas toujours aisées. Franchement, on a appris ça. On sait que ce ne sera pas facile. On ne doit jamais se laisser abattre. Notre mentalité c’est que c’est le prochain match qui compte. On doit continuer de la garder durant tout le processus. Tout le monde ne va pas aussi loin, donc rien n’est acquis. »

Joindre l’utile à l’agréable, en allant en Finals tout en prenant une revanche sur les Knicks, c’est l’objectif des Cavaliers dans les prochains jours. « On a encore beaucoup à prouver et c’est en quelque sorte la prochaine étape. On vient de se prouver à nous-mêmes qu’on pouvait franchir un nouveau cap », assure Kenny Atkinson, arrivé sur le banc de Cleveland en 2024.

Donovan Mitchell, lui, ajoute une autre dimension à cette série. Non seulement l’arrière va enfin disputer sa première finale de conférence en carrière, mais il va aussi affronter sa ville. Il est natif de New York et avait failli rejoindre les Knicks au moment de son départ du Jazz. « Ce sera un moment spécial, c’est clair », admet-il sans hésiter. « Je vais jouer à domicile, mais peu importe. On doit être concentré, prêt à y aller. Je sais qu’on le sera. »