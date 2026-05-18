Dan Gilbert avait vu venir le nouveau gros Game 7 de Jarrett Allen

Plutôt qu’un « alley-oop » entre Donovan Mitchell et Evan Mobley, la première action devait se finir dans les mains de Jarrett Allen. Mais comme Jalen Duren est resté à son contact, le pivot de Cleveland n’a pas été servi comme Kenny Atkinson l’avait imaginé pour démarrer ce Game 7 à Detroit.

Cette idée était venue au coach des Cavs après une conversation la veille avec le propriétaire de la franchise, Dan Gilbert. « J’ai dîné avec (lui) hier soir. Il est venu à notre hôtel et il m’a dit : ‘Tu sais qui est la clé de tout ça ?’ Et puis, en y réfléchissant bien, il me fait : ‘La clé de tout ça, l’étincelle de tout ça, c’est Jarrett Allen.’ J’ai dit : ‘Vraiment ?’ Et ça m’a poussé à lancer le premier système pour lui », rapporte le coach.

La preuve, selon ce dernier, que « Dan connaît bien l’équipe et connaît ces gars-là ». « Je suis monté dans ma chambre et je me suis dit : ‘Je vais lancer le premier système pour lui.’ Ce qui a foiré, mais bref, je me suis dit, pendant notre séance vidéo, qu’on devait récompenser le grand. »

Son pivot n’a pas eu besoin d’être servi sur cette première possession pour signer un grand match. En 25 minutes, il a compilé 23 points (8/14 aux tirs) et 7 rebonds. Son match le plus productif de la série et une habitude qui commence à se remarquer : Jarrett Allen aime bien les Game 7. Au tour précédent face aux Raptors, il avait déjà signé une grosse sortie à 22 points et 19 rebonds lors du dernier match de la série.

« Parfois, on a besoin d’une piqûre de rappel. Et c’était super de la part de Dan. Il a tapé dans le mille. Il était prophétique », qualifie le coach. Le propriétaire a également cherché à influencer le joueur directement en lui envoyant un message en amont de la rencontre, pour lui rappeler son importance sur les événements.

Un nouveau surnom pour lui

« Cela signifie beaucoup pour moi que toute l’organisation, de haut en bas, ait ce niveau de confiance en moi. Et c’est motivant, surtout quand quelqu’un comme ça, avec une telle stature, a cette confiance, et ça me donne ce coup de pouce supplémentaire », confie l’intérieur.

Présent à ses côtés en conférence de presse, Donovan Mitchell remarque que le pivot accorde bien plus d’importance à cette attention qu’au bruit médiatique pouvant circuler autour de son équipe et lui. « C’est quelqu’un qui… je pense qu’il ne possède même pas d’iPhone ! »

« C’est le même gars depuis que je suis arrivé ici. Il n’écoute pas, il ne voit probablement pas ce que vous racontez, ce qui je pense, l’aide aussi, mais il s’en fiche. Il va juste être qui il est pour nous, et nous, on sait qui il est pour nous », développe l’arrière, qui a trouvé un surnom pour lui : « Game 7 JA. »

« Il est phénoménal pour nous depuis que je suis arrivé, et même avant mon arrivée ici, il était phénoménal à Brooklyn. Je suis content que les gens commencent à voir qui il est vraiment et ce qu’il représente, pas seulement pour nous en tant qu’équipe, mais au sein de la NBA », termine Donovan Mitchell.

Jarrett Allen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BKN 72 20:01 58.9 33.3 77.6 2.0 3.4 5.4 0.7 2.0 0.4 1.1 1.2 8.2 2018-19 BKN 80 26:12 59.0 13.3 70.9 2.4 6.0 8.4 1.4 2.3 0.5 1.3 1.5 10.9 2019-20 BKN 70 26:27 64.9 0.0 63.3 3.1 6.5 9.6 1.6 2.3 0.6 1.1 1.3 11.1 2020-21 CLE 51 30:16 60.9 31.6 69.0 3.1 6.8 9.9 1.7 1.5 0.5 1.5 1.4 13.2 2020-21 BKN 12 26:40 67.7 75.4 3.2 7.3 10.4 1.7 1.8 0.6 1.8 1.6 11.2 2021-22 CLE 56 32:18 67.7 10.0 70.8 3.4 7.3 10.8 1.6 1.7 0.8 1.7 1.3 16.1 2022-23 CLE 68 32:39 64.4 10.0 73.3 3.3 6.5 9.8 1.7 2.3 0.8 1.4 1.2 14.3 2023-24 CLE 77 31:43 63.4 0.0 74.2 3.2 7.4 10.5 2.7 1.9 0.7 1.6 1.1 16.5 2024-25 CLE 82 28:00 70.6 0.0 71.8 2.6 7.1 9.7 1.9 1.5 0.9 1.2 0.9 13.5 2025-26 CLE 56 27:08 63.8 10.0 70.9 2.6 5.9 8.5 1.8 1.7 1.0 1.3 0.8 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.