Les Cavaliers avaient besoin d’un « Sam Merrill game »

« Il fallait un Sam Merrill game. » Kenny Atkinson a tout résumé en une phrase. Dans un Game 7 sous tension, à l’extérieur, Cleveland avait évidemment besoin d’un grand Donovan Mitchell, d’un Jarrett Allen dominateur et d’un collectif solide. Mais pour faire exploser les Pistons, il fallait aussi qu’un joueur de l’ombre sorte de sa boîte.

Ce joueur, ce fut Sam Merrill. En 25 minutes, l’arrière a compilé 23 points à 7/10 au tir, dont 5/8 de loin, avec un différentiel de +22 au score. Son entrée a surtout changé la respiration offensive des Cavaliers.

« Je ne sais pas si ce match restera comme le match Sam Merrill – Jarrett Allen », souriait Kenny Atkinson en conférence de presse. « Mais il a été incroyable parce que je trouve qu’on ne déroulait pas vraiment jusqu’à ce qu’il entre en jeu. Ses tirs à 3-points ont ouvert beaucoup de choses. »

Dans un début de match encore accroché, Sam Merrill, placé dans le coin gauche, a ainsi inscrit deux tirs primés dans le premier quart-temps pour donner de l’air aux siens. Puis, dans le deuxième acte, son 3+1 a creusé l’écart.

Mais son match ne s’est pas limité à son adresse extérieure. Il a aussi provoqué une faute offensive d’Ausar Thompson, quitte à y laisser une dent. « Ce gars est un gagnant » savourait encore son entraîneur.

Pas seulement un shooteur

Donovan Mitchell confirme. « C’est un combattant », a lancé la star des Cavaliers. « On dit de Max Strus qu’il est un peu fou. Mais Sam n’est pas loin derrière dans le genre. Il est simplement moins vocal que Max. »

L’arrière de Cleveland a surtout insisté sur tout ce que Sam Merrill avait traversé dans ces playoffs : une blessure aux ischios, la maladie, les coups reçus. « Ischio, cheville, main, maladie, naissance de son enfant… Il dit juste : ‘Je m’en fiche, je suis là avec vous les gars.’ »

Et quand Kenny Atkinson l’a sorti, Donovan Mitchell a même protesté. « Je me suis embrouillé avec Kenny quand il l’a sorti. Je lui ai dit : ‘Garde-le sur le terrain.’ C’était juste un de ces moments où tu veux qu’il reste. »

Sam Merrill, lui, savourait simplement l’instant. « Il n’y a rien de mieux que de gagner un Game 7 à l’extérieur », rappelait-il, en repensant à son année rookie à Milwaukee, lors du fameux tir de Kevin Durant, le pied sur la ligne. « Ce sont parmi les meilleurs moments qu’on peut vivre. »

En playoffs, les stars font certes gagner les séries, mais il y a toujours besoin de facteurs X pour faire basculer les rencontres. Cette fois, les Cavaliers avaient besoin d’un « Sam Merrill game ». Ils l’ont eu.

Sam Merrill Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIL 30 7:46 44.4 44.7 100.0 0.2 0.8 1.0 0.7 0.6 0.3 0.3 0.0 3.0 2021-22 MEM 6 9:40 33.3 30.4 50.0 0.2 1.0 1.2 0.7 0.5 0.0 0.3 0.0 4.2 2022-23 CLE 5 11:48 40.9 27.8 100.0 0.0 1.8 1.8 1.0 0.6 0.8 0.0 0.0 5.0 2023-24 CLE 61 17:31 40.2 40.4 92.9 0.4 1.6 2.0 1.8 1.2 0.3 0.3 0.1 8.0 2024-25 CLE 71 19:44 40.6 37.2 96.6 0.5 1.7 2.2 1.5 1.7 0.7 0.5 0.2 7.2 2025-26 CLE 52 26:29 46.1 42.1 85.5 0.5 2.0 2.6 2.4 2.4 0.6 0.8 0.1 12.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.