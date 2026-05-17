Naz Reid reproche aux Wolves de ne pas être assez altruistes

Après deux finales de conférence d’affilée, les Wolves n’ont pas réussi à faire aussi bien et donc mieux, et l’heure est au bilan après , et chacun tente de trouver des réponses à cet échec. Il y a bien sûr la malchance avec la grave blessure de Donte DiVincenzo, mais aussi cette irrégularité chronique qui aura plombé toute leur saison. Pour Naz Reid, il existe une autre piste : l’ambiance au sein du groupe.

«Ces équipes jouent les unes pour les autres. Elles sont heureuses d’être ensemble sur le terrain. Elles jouent de manière altruiste» répond-il à propos de la différence avec le Thunder et les Spurs. «Je pense qu’on a largement assez de talent. Mais on doit être moins instables émotionnellement, plus altruistes, et retrouver cette mentalité de champion qu’on avait déjà montrée auparavant.»

Mais l’ancien meilleur 6e homme de la NBA ne jette pas toute la saison, et il apprécie la manière avec laquelle le groupe a répondu aux différents hauts et bas de la saison, mais aussi aux coups du sort. C’est dans l’adversité qu’un groupe peut se révéler, et des personnalités aussi.

Un gros problème mental

«Ça a été des montagnes russes. Pas forcément dans un mauvais sens, mais il y a évidemment eu des obstacles à traverser. En tant qu’équipe, on a vécu beaucoup de choses, surtout au début de saison où on essayait de retrouver nos repères, de reconstruire une cohésion» se souvient-il. «À certains moments de la saison, on a vu à quel point on pouvait être bons, pas seulement sur le plan basket, mais aussi humainement, comme une fraternité. J’ai développé de très bonnes relations avec beaucoup de gars dans cette équipe. Et ça, c’est super important. Le basket compte évidemment, mais les relations entre nous comptent énormément aussi.»

A titre personnel, il a confirmé qu’il n’était pas à 100% de ses moyens depuis le All-Star Game et une blessure à l’épaule. Peut-être se fera-t-il opérer cet été, mais le plus important, c’est que ce groupe corrige son principal point faible.

«La régularité» pointe-t-il du doigt, comme Rudy Gobert et son coach. «Par moments, on n’était pas nous-mêmes. Défensivement, on doit être plus constants, parce que notre défense alimente notre attaque. Je pense aussi qu’on a parfois été trop “émotifs”, trop sujets aux variations d’humeur. Quand ça allait mal, on restait trop longtemps la tête basse. Les Spurs, eux, ont très bien géré ça. Même quand on essayait de les mettre sous pression, ils ne paniquaient jamais. Je pense qu’on doit apprendre de ça : rester stables émotionnellement. Tu ne peux pas aller loin si tu te bats contre toi-même.»

Naz Reid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIN 30 16:30 41.2 33.0 69.8 1.1 3.0 4.1 1.2 2.8 0.6 0.7 0.7 9.0 2020-21 MIN 70 19:15 52.3 35.1 69.3 1.2 3.4 4.6 1.0 2.6 0.5 1.0 1.1 11.2 2021-22 MIN 77 15:47 48.9 34.3 76.5 1.3 2.6 3.9 0.9 2.2 0.5 1.1 0.9 8.3 2022-23 MIN 68 18:24 53.7 34.6 67.7 1.1 3.8 4.9 1.1 2.6 0.6 1.4 0.8 11.5 2023-24 MIN 81 24:15 47.7 41.4 73.6 0.9 4.3 5.2 1.3 2.1 0.8 1.4 0.9 13.5 2024-25 MIN 80 27:30 46.2 37.9 77.6 1.2 4.9 6.0 2.3 2.4 0.7 1.4 0.9 14.2 2025-26 MIN 77 26:04 45.6 36.2 73.2 1.2 5.0 6.2 2.2 2.5 1.0 1.6 1.0 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.