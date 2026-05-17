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Trois incertitudes de poids pour les Pistons avant le Game 7

Publié le 17/05/2026 à 13:28 Twitter Facebook

Duncan Robinson, Kevin Huerter et Caris LeVert sont tous « incertains » avant le match décisif face aux Cavaliers. Trois absences potentielles qui pourraient réduire la marge de manœuvre de Detroit.

Duncan Robinson avec les PistonsLes Pistons ont arraché le droit de disputer un Game 7, mais ils ne savent toujours pas avec quelles armes ils pourront défier les Cavaliers. Avant ce match décisif, prévu à Detroit, trois joueurs importants de la rotation de JB Bickerstaff sont ainsi listés « questionable » : Duncan Robinson, Kevin Huerter et Caris LeVert.

Le premier est sans doute le point d’interrogation le plus embêtant alors qu’il souffre toujours du dos, qui l’avait déjà privé du Game 5. Son retour au Game 6 n’a pas levé toutes les inquiétudes, même si sa simple présence aide le « spacing » de Detroit. Dans une série où chaque possession sur demi-terrain pèse lourd, son adresse extérieure reste une menace capitale pour ouvrir des espaces à Cade Cunningham et Jalen Duren.

Kevin Huerter est, lui, gêné par une élongation à l’adducteur gauche, tandis que Caris LeVert est touché au talon droit. Deux profils qui peuvent aider à stabiliser l’attaque des Pistons.

Detroit a pourtant montré, lors du Game 6 remporté à Cleveland, que l’équipe pouvait s’appuyer sur la profondeur de son effectif. Daniss Jenkins, Marcus Sasser ou encore Paul Reed ont apporté de vraies minutes, et JB Bickerstaff a trouvé de l’énergie en sortie de banc. Il faudra faire de même ce soir…

Face à une équipe de Cleveland qui devrait redoubler la pression sur Cade Cunningham, chaque shooteur disponible comptera. Et pour les Pistons, la question n’est pas seulement de savoir qui pourra jouer. Mais dans quel état.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Cade Cunningham 64 33:56 46.1 34.2 81.2 0.9 4.7 5.5 9.9 3.7 1.4 0.8 3.1 23.9
Jalen Duren 70 28:14 65.0 0 74.7 3.8 6.7 10.5 2.0 1.9 0.8 0.8 2.8 19.5
Tobias Harris 63 27:43 46.9 36.8 86.6 0.9 4.3 5.1 2.5 1.0 0.9 0.4 1.7 13.3
Duncan Robinson 77 27:26 45.6 41.0 75.5 0.4 2.3 2.7 2.1 0.7 0.6 0.3 2.2 12.2
Isaiah Stewart 58 22:42 55.0 33.3 75.6 1.7 3.3 5.0 1.1 1.2 0.3 1.6 2.9 10.0
Ausar Thompson 73 25:58 52.5 25.0 57.1 2.1 3.7 5.7 3.1 1.5 2.0 0.9 2.7 9.9
Daniss Jenkins 72 20:13 40.8 37.4 83.2 0.7 1.6 2.3 3.9 1.6 0.9 0.2 1.5 9.3
Kevin Huerter 25 20:29 44.3 29.4 93.3 0.4 2.4 2.8 2.5 0.9 1.1 0.3 1.2 8.6
Jaden Ivey 33 16:49 45.0 37.2 78.9 0.6 1.6 2.2 1.6 1.1 0.5 0.4 1.3 8.2
Ronald Holland Ii 78 19:53 43.2 25.3 80.5 1.1 3.0 4.0 1.2 1.2 1.2 0.3 2.3 8.2
Paul Reed 65 13:52 61.7 32.5 66.4 2.0 2.5 4.5 1.2 0.9 0.9 0.9 1.8 7.8
Caris Levert 60 19:14 41.7 33.3 67.9 0.4 1.6 2.0 2.7 1.4 0.9 0.7 1.5 7.4
Javonte Green 82 17:38 44.7 38.1 84.0 0.8 2.0 2.8 0.7 0.5 1.2 0.3 1.3 6.9
Marcus Sasser 38 12:02 39.0 41.5 83.3 0.2 0.8 1.0 2.0 0.8 0.5 0.1 1.1 5.2
Tolu Smith 15 9:08 50.0 0 66.7 1.5 1.8 3.3 0.9 0.5 0.1 0.4 1.5 3.7
Chaz Lanier 34 7:42 31.5 28.4 83.3 0.2 0.4 0.7 0.5 0.1 0.2 0.0 0.4 2.4
Colby Jones 1 7:00 33.3 0.0 0 0.0 4.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
Bobi Klintman 12 5:55 33.3 30.8 0.0 0.4 1.2 1.6 0.5 0.5 0.3 0.0 0.9 1.8
Wendell Moore Jr. 6 10:00 57.1 0.0 100.0 0.2 0.8 1.0 0.7 0.2 0.3 0.3 0.5 1.7
Isaac Jones 4 4:45 40.0 0.0 100.0 0.0 0.8 0.8 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 1.5

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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