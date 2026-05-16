Donovan Mitchell, symbole d’une occasion manquée pour les Cavaliers

Donovan Mitchell ne s’est pas caché. Après l’occasion manquée de conclure la série face aux Pistons, l’arrière des Cavaliers a assumé sa soirée compliquée, sans pour autant la réduire à une simple histoire de tirs ratés.

« J’ai raté des tirs ce soir », a-t-il reconnu. « Est-ce que certains étaient plus difficiles et que j’aurais pu en obtenir de meilleurs ? Bien sûr. Mais je peux dire ça après chaque match. Je ne vais pas m’arrêter au fait d’avoir raté des tirs. C’est surtout une question d’impact global, de force dans le match. »

Car pour Donovan Mitchell, comme pour son coach Kenny Atkinson, Cleveland a surtout perdu le combat physique. Detroit avait « plus faim dès le départ », a ainsi résumé le leader des Cavaliers.

Malgré quelques séquences positives, notamment en fin de première mi-temps, les Cavaliers n’ont pas maintenu ce niveau d’intensité assez longtemps.

Le retour des vestiaires a d’ailleurs tout résumé, avec un 10-1 encaissé par Cleveland. « Quand on s’est fait rentrer dedans, on n’a pas répondu », a regretté Donovan Mitchell, en assumant la responsabilité du cinq majeur.

Le piège du jeu placé

Kenny Atkinson a également pointé la manière dont Detroit avait réussi à enfermer son meilleur scoreur. Sur demi-terrain, les Pistons ont pu mettre les mains, accrocher, contester et transformer chaque attaque en embouteillage.

« Il faut lui permettre de jouer davantage lorsque le terrain est ouvert, là où ils ne peuvent pas mettre les mains sur lui », a expliqué l’entraîneur de Cleveland, désireux de voir Donovan Mitchell lancé plus souvent en transition, avec des relances plus rapides ou des renversements de jeu.

Face à une raquette extrêmement fermée, les Cavaliers ont d’ailleurs souvent confondu agressivité et obstination. Donovan Mitchell (18 points à 6/20 au tir et le pire +/- du match à -25) a forcé certains tirs, mais il n’était pas le seul : Cleveland a trop souvent baissé la tête au lieu de faire la passe simple, celle qui déplace la défense.

Pas question, en revanche, d’évoquer la fatigue. Interrogé sur l’usure possible, entre l’attention défensive subie et les efforts à fournir de l’autre côté du terrain, Donovan Mitchell a coupé court : « Non, je vais bien. »

Reste désormais un Game 7 à Detroit, dans une atmosphère qui s’annonce brûlante. Pour Donovan Mitchell, l’équation est limpide : « Il faut gagner la bataille de la récupération et comprendre que ça va être un combat. » En cas de défaite, ce serait déjà le cinquième arrêt en demi-finale de conférence dans la carrière de Donovan Mitchell, encore renvoyé à cette frontière qu’il tente de franchir depuis des années.

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTA 79 33:24 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTA 77 33:44 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTA 69 34:16 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTA 53 33:25 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTA 67 33:49 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 35:46 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35:19 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 CLE 71 31:26 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0 2025-26 CLE 70 33:27 48.3 36.4 86.5 0.7 3.8 4.5 5.7 2.3 1.5 2.8 0.3 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.