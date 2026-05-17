Jrue Holiday s’imagine toujours chez les Blazers la saison prochaine

Passé des Celtics aux Blazers l’été dernier, Jrue Holiday a bouclé sa 17e saison avec ses meilleurs chiffres depuis trois ans (16.3 points, 6.1 passes, 4.6 rebonds et 1 interception). Un intérim de qualité en l’absence de Damian Lillard, tandis que le parcours de la franchise s’est achevé au premier tour face aux Spurs.

À bientôt 36 ans, le meneur pourrait maintenant être amené à faire ses valises durant l’intersaison, puisqu’il possède toujours une belle cote de popularité dans la ligue. Sauf qu’il « espère bien » continuer à apporter son expérience de double champion NBA et de double champion olympique dans l’Oregon.

« Je n’aime pas être transféré, devoir déménager et tout ce qui va avec », a ainsi expliqué celui qui appréciait s’être rapproché de sa famille à l’Ouest. « J’aime faire partie d’un projet, construire quelque chose avec une équipe, voir ses progrès et traverser toutes les étapes avec elle. Donc j’espère bien rester et j’adorerais encore être ici. »

Encouragé notamment par « la façon dont s’est terminée cette saison » et motivé par ce groupe « qui a en quelque sorte prouvé qu’il avait le niveau pour les playoffs », Jrue Holiday se projette donc toujours dans la traction arrière de Portland, à deux ans de la fin de son gros contrat paraphé à Boston.

« Nous avons un bon mélange de vétérans et de jeunes qui ont faim. Ils étaient déjà de retour à la salle alors que cela ne faisait que deux jours que nous étions éliminés », a ainsi conclu le vétéran de l’équipe.

Jrue Holiday Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 PHI 73 24:12 44.2 39.0 75.6 0.8 1.8 2.6 3.8 2.1 1.1 2.1 0.2 8.0 2010-11 PHI 82 35:23 44.6 36.5 82.3 0.8 3.2 4.0 6.5 2.5 1.5 2.7 0.4 14.0 2011-12 PHI 65 33:47 43.2 38.0 78.3 0.9 2.4 3.3 4.5 2.1 1.6 2.1 0.3 13.5 2012-13 PHI 78 37:31 43.1 36.8 75.2 1.1 3.1 4.2 8.0 2.2 1.6 3.7 0.4 17.7 2013-14 NO 34 33:37 44.7 39.0 81.0 0.8 3.4 4.2 7.9 2.7 1.6 3.1 0.4 14.3 2014-15 NO 40 32:35 44.6 37.8 85.5 0.8 2.6 3.4 6.9 2.8 1.6 2.3 0.6 14.8 2015-16 NO 65 28:10 43.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 6.0 2.3 1.4 2.6 0.3 16.8 2016-17 NO 67 33:13 45.4 35.6 70.8 0.7 3.3 3.9 7.3 2.0 1.5 2.9 0.7 15.4 2017-18 NO 81 36:08 49.4 33.7 78.6 0.8 3.7 4.5 6.0 2.5 1.5 2.6 0.8 19.0 2018-19 NO 67 35:51 47.2 32.5 76.8 1.1 3.9 5.0 7.7 2.2 1.6 3.1 0.8 21.2 2019-20 NO 61 34:42 45.5 35.3 70.9 1.3 3.5 4.8 6.7 2.4 1.6 3.0 0.8 19.1 2020-21 MIL 59 32:19 50.3 39.2 78.7 1.2 3.3 4.5 6.1 1.7 1.6 2.2 0.6 17.7 2021-22 MIL 67 32:56 50.1 41.1 76.1 1.0 3.5 4.5 6.8 2.0 1.6 2.7 0.4 18.3 2022-23 MIL 67 32:35 47.9 38.4 85.9 1.2 3.9 5.1 7.4 1.7 1.2 2.9 0.4 19.3 2023-24 BOS 69 32:48 48.0 42.9 83.3 1.2 4.2 5.4 4.8 1.6 0.9 1.8 0.8 12.5 2024-25 BOS 62 30:35 44.3 35.3 90.9 1.2 3.0 4.3 3.9 1.6 1.1 1.2 0.4 11.1 2025-26 POR 53 29:26 45.1 37.8 83.8 1.3 3.3 4.6 6.1 1.5 1.0 2.8 0.1 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.