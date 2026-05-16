Chris Finch : « On ne compte pas disparaître… »

Une série de playoffs ressemble à une partie d’échecs, et à chaque rencontre, il faut s’adapter et modifier sa stratégie. Cette nuit, les Wolves avaient décidé de coller Julius Randle sur Victor Wembanyama, et de plus ou moins faire l’impasse sur Stephon Castle. Ils ont été punis d’entrée !

« J’endosse la responsabilité du début de match. On a modifié les matchups et essayé certaines choses pour ralentir leur entame. Mais ça a permis à Castle de prendre feu très tôt. Ce n’était clairement pas le plan, même si on savait qu’on allait lui laisser quelques tirs ouverts. C’est pour moi » reconnaît Chris Finch.

Même si Julius Randle a été catastrophique en attaque, il ne regrette pas de l’avoir placé sur Victor Wembanyama dans cette 6e manche. « Sur ce point-là, ça a plutôt bien marché. Il n’a pas vraiment eu d’impact au début. Il avait tendance à très bien commencer les matchs, donc on voulait empêcher ça. Mais on savait aussi qu’en faisant ça, on allait concéder d’autres choses. Et dans tout ça, on a perdu un peu de notre agressivité. On aurait dû commencer avec un état d’esprit plus agressif » regrette le coach des Wolves.

Des jeunes à former

Lorsque votre équipe perd trois matches sur quatre d’une trentaine de points, c’est qu’il n’y avait pas photo, et Chris Finch reconnaît la supériorité des Spurs, mais aussi le manque de précision de ses joueurs.

« ce niveau-là, toutes tes faiblesses sont exposées. Certaines sont corrigeables, d’autres plus fatales. Il faut simplement être meilleur dans l’exécution du plan de jeu » rappelle-t-il. « Pendant la saison, je pense qu’on exécute plutôt bien. Mais à ce stade, chaque erreur se paie cash. Parfois tu payes juste parce qu’il y a un grand joueur en face ou un mismatch physique. Tu ne peux pas avoir les deux problèmes en même temps. »

Le plus dur, peut-être, c’est de se dire que les Spurs n’en sont qu’au début de leur histoire alors que les Wolves sont peut-être au bout d’un cycle après deux éliminations en finales de conférence, et une en demi-finale cette saison.

« On croit en nos jeunes. Mais il y a une évolution et un développement nécessaires » conclut Chris Finch. « L’équipe qu’on vient d’affronter avait des jeunes qui étaient tous des top picks. Ça crée un écart à combler. Mais on a quand même un noyau jeune autour d’Anthony (Edwards), Jaden (McDaniels), Naz (Reid) et les autres. On ne compte pas disparaître, mais on sait qu’il faut continuer à construire. »