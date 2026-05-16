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Chris Finch : « On ne compte pas disparaître… »

Publié le 16/05/2026 à 8:32 Twitter Facebook

NBA – Frappé par de nombreux malheurs, les Wolves ont été sèchement sortis par les Spurs. À se demander si ce n’est pas la fin d’un cycle.

chris finchUne série de playoffs ressemble à une partie d’échecs, et à chaque rencontre, il faut s’adapter et modifier sa stratégie. Cette nuit, les Wolves avaient décidé de coller Julius Randle sur Victor Wembanyama, et de plus ou moins faire l’impasse sur Stephon Castle. Ils ont été punis d’entrée !

« J’endosse la responsabilité du début de match. On a modifié les matchups et essayé certaines choses pour ralentir leur entame. Mais ça a permis à Castle de prendre feu très tôt. Ce n’était clairement pas le plan, même si on savait qu’on allait lui laisser quelques tirs ouverts. C’est pour moi » reconnaît Chris Finch.

Même si Julius Randle a été catastrophique en attaque, il ne regrette pas de l’avoir placé sur Victor Wembanyama dans cette 6e manche. « Sur ce point-là, ça a plutôt bien marché. Il n’a pas vraiment eu d’impact au début. Il avait tendance à très bien commencer les matchs, donc on voulait empêcher ça. Mais on savait aussi qu’en faisant ça, on allait concéder d’autres choses. Et dans tout ça, on a perdu un peu de notre agressivité. On aurait dû commencer avec un état d’esprit plus agressif » regrette le coach des Wolves.

Des jeunes à former

Lorsque votre équipe perd trois matches sur quatre d’une trentaine de points, c’est qu’il n’y avait pas photo, et Chris Finch reconnaît la supériorité des Spurs, mais aussi le manque de précision de ses joueurs.

« ce niveau-là, toutes tes faiblesses sont exposées. Certaines sont corrigeables, d’autres plus fatales. Il faut simplement être meilleur dans l’exécution du plan de jeu » rappelle-t-il. « Pendant la saison, je pense qu’on exécute plutôt bien. Mais à ce stade, chaque erreur se paie cash. Parfois tu payes juste parce qu’il y a un grand joueur en face ou un mismatch physique. Tu ne peux pas avoir les deux problèmes en même temps. »

Le plus dur, peut-être, c’est de se dire que les Spurs n’en sont qu’au début de leur histoire alors que les Wolves sont peut-être au bout d’un cycle après deux éliminations en finales de conférence, et une en demi-finale cette saison.

« On croit en nos jeunes. Mais il y a une évolution et un développement nécessaires » conclut Chris Finch. « L’équipe qu’on vient d’affronter avait des jeunes qui étaient tous des top picks. Ça crée un écart à combler. Mais on a quand même un noyau jeune autour d’Anthony (Edwards), Jaden (McDaniels), Naz (Reid) et les autres. On ne compte pas disparaître, mais on sait qu’il faut continuer à construire. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Anthony Edwards 61 35:02 48.9 39.9 79.6 0.6 4.4 5.0 3.7 2.9 1.4 0.8 1.9 28.8
Julius Randle 79 33:02 48.1 31.5 80.2 1.7 5.1 6.7 5.0 2.7 1.1 0.2 2.8 21.1
Jaden Mcdaniels 73 31:44 51.5 41.2 83.5 1.0 3.2 4.2 2.7 1.8 1.1 1.0 3.3 14.8
Ayo Dosunmu 24 28:55 52.1 41.4 92.5 0.6 3.6 4.2 3.5 1.5 1.0 0.3 2.2 14.4
Naz Reid 77 26:04 45.6 36.2 73.2 1.2 5.0 6.2 2.2 1.6 1.0 1.0 2.5 13.6
Donte Divincenzo 82 30:25 40.6 37.9 74.3 0.8 3.3 4.1 3.8 1.4 1.3 0.4 2.4 12.2
Rudy Gobert 76 31:19 68.2 0.0 52.6 3.9 7.5 11.5 1.7 1.4 0.8 1.6 2.6 10.9
Bones Hyland 71 16:35 45.3 38.8 78.0 0.3 1.5 1.8 2.6 1.0 0.6 0.2 1.7 8.5
Terrence Shannon Jr. 43 12:31 45.0 40.8 80.0 0.2 0.9 1.1 0.9 0.6 0.3 0.0 1.2 5.6
Kyle Anderson 19 19:06 47.3 0.0 77.3 1.1 2.6 3.7 3.3 0.8 0.8 0.6 2.0 4.6
Zyon Pullin 5 8:36 69.2 33.3 100.0 0.2 0.4 0.6 1.8 0.6 0.2 0.0 1.2 4.6
Mike Conley 54 18:21 33.5 33.7 90.0 0.3 1.4 1.7 2.9 0.6 0.6 0.3 1.6 4.5
Jaylen Clark 68 13:04 43.4 32.7 65.7 0.8 1.0 1.8 0.6 0.3 0.7 0.1 1.3 4.0
Joan Beringer 40 7:51 66.3 0 70.3 1.1 1.2 2.3 0.3 0.3 0.2 0.7 1.2 3.9
Rob Dillingham 35 9:19 33.3 36.4 75.0 0.1 1.0 1.2 1.7 1.0 0.5 0.1 1.0 3.5
Enrique Freeman 4 9:15 50.0 50.0 75.0 0.5 2.0 2.5 0.5 0.5 0.5 0.8 1.3 3.3
Julian Phillips 13 7:14 42.4 25.0 75.0 0.1 0.3 0.4 0.2 0.3 0.4 0.1 0.8 3.2
Rocco Zikarsky 5 7:12 62.5 0 100.0 0.4 2.4 2.8 0.4 0.2 0.0 1.0 0.6 2.8
Leonard Miller 19 5:00 54.5 8.3 63.6 0.4 0.9 1.3 0.3 0.5 0.2 0.0 0.6 2.3
Johnny Juzang 21 4:11 42.1 25.0 62.5 0.2 0.6 0.8 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 2.0
Joe Ingles 27 5:40 59.3 43.8 100.0 0.0 0.7 0.7 1.3 0.5 0.3 0.1 0.3 1.5

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Editeur Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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