Le MVP de la nuit | Stephon Castle en pleine confiance

Comme les Wolves sans doute, on s’attendait à une nouvelle domination de Victor Wembanyama sous les panneaux, et finalement ce Game 6 aura été marqué par les grosses performances des extérieurs des Spurs avec 66 points et un 13/20 à 3-points du quatuor Fox-Castle-Champagnie-Harper.

Auteur de ses cinq premiers tirs à 3-points, Stephon Castle est le plus en vue avec 32 points, 11 rebonds et 6 passes avec un beau 11 sur 18 aux tirs, dont 5 sur 7 à 3-points. Le Rookie Of The Year 2025 aura attendu la sixième manche pour livrer sa meilleure prestation.

« Je pense que notre énergie et notre attention aux détails ont probablement été les meilleures de toute la série » explique-t-il à propos de ce large succès. « Quand on défend comme ça, l’attaque devient très facile pour nous. »

Patron de la défense extérieure, Stephon Castle a mis une pression monstre sur les arrières adverses, et son activité et son agressivité ont aussi pesé sur toute la défense.

En avance sur le calendrier de développement

Et quand Victor Wembanyama dégoûte Anthony Edwards d’un côté, c’est effectivement Castle qui envoie Dylan Harper au alley-oop pour l’une des séquences les plus symboliques du 20-0 infligé pour attaquer le 2e quart-temps.

On disait les Spurs inexpérimentés, et leur maîtrise de ce Game 6 a été bluffante. On en oublie que Castle n’est qu’un deuxième année ! « Franchement, on ne fait pas attention au bruit extérieur. On savait qu’on était en avance sur notre calendrier sans doute dès décembre… Donc on aborde chaque match avec beaucoup de confiance, en restant concentrés sur nous-mêmes et en essayant simplement de gagner des matchs. »

Après avoir dominé les arrières des Wolves, certes affaiblis par la blessure de Donte DiVincenzo, le duo Fox-Castle va désormais se frotter à Shai Gilgeous-Alexander et Ajay Mitchell, mais aussi Lu Dort, Alex Caruso ou encore Cason Wallace. C’est du très costaud mais les Spurs les ont dominés en saison régulière.

« On n’y pense même pas pour le moment » assure le meneur des Spurs. « Les matchs à venir seront complètement différents. Ils sont en pleine forme actuellement. Ils restent sur huit victoires consécutives. Ce sont les champions en titre. On sait que ce sera difficile de les battre, mais je pense qu’on est assez confiants pour pouvoir le faire. »

Stephon Castle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 SA 81 26:41 42.8 28.5 72.4 1.1 2.6 3.7 4.1 2.0 0.9 2.2 0.3 14.7 2025-26 SA 68 29:58 47.1 33.2 73.4 1.4 3.9 5.3 7.4 3.3 1.1 3.2 0.3 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.