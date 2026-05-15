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Draft 2026 : le Jazz prêt à récupérer le 1er choix des Wizards ?

Publié le 15/05/2026 à 14:22 Twitter Facebook

NBA – Si le Jazz sont déterminés à sélectionner AJ Dybantsa, il leur faudra peut-être négocier avec les Wizards, qui possèdent le premier choix.

dybantsa

Pour les scouts NBA, le Top 4 de la Draft est quasi validé, et seul l’ordre final reste à déterminer. Par exemple, qui de Darryn Peterson ou AJ Dybantsa sera le 1er choix ? Le suspense est total, et la rumeur la plus brûlante au Draft Combine concerne un possible échange entre les Wizards et le Jazz, qui possèdent les deux premiers choix.

Pourquoi ? Parce que Utah rêverait de sélectionner Dybantsa, qui est un peu l’enfant du pays puisqu’il a joué sa dernière saison de lycée à Utah Prep avant de rejoindre BYU. Cette rumeur est arrivée jusqu’aux oreilles du propriétaire du Jazz, Ryan Smith.

«Je pense que dans les 40 prochains jours, vous allez voir beaucoup de folie en NBA », a prévenu Smith. « Et cela nous impliquera peut-être, ou peut-être pas. Peut-être que la meilleure solution que Danny et Austin (Ainge) voient, c’est simplement de suivre la voie logique et de sélectionner le meilleur joueur disponible. »

Le souvenir de 2017 avec Jayson Tatum

Est-ce que ça passera par un échange avec les Wizards ? « Nous ne contrôlons pas ça… Nous essayons de gagner un titre. Donc tout doit être envisagé. Austin et Danny (Ainge) sont aussi connus pour faire des choses assez folles le soir de la Draft. Comme lorsqu’ils ont échangé le premier choix pour descendre en 3e position et sélectionner Jayson Tatum en 2017 »
» répond-il.

Une chose est sûre, Danny Ainge n’hésitera pas à appeler les Wizards s’il est déterminé à sélectionner Dybantsa.  «Je vais vous dire une chose : Danny se moque complètement de ce que pensent les autres, y compris moi-même. Et c’est exactement ce que nous voulons. Nous voulons quelqu’un qui n’a pas peur de prendre des décisions, qu’elles soient populaires ou non à l’instant présent.»

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Editeur Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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