La créatine à l’origine des crampes de Darryn Peterson ?

Darryn Peterson a enfin une réponse. Annoncé comme le prospect le plus talentueux de la prochaine Draft NBA, l’arrière de Kansas a vécu une saison universitaire très perturbée par des crampes récurrentes, parfois violentes.

Dans un long entretien accordé à ESPN, le joueur explique que de nouveaux examens sanguins, réalisés après la saison, ont permis à ses médecins de faire le lien avec sa consommation de créatine.

« Je n’en avais jamais pris avant d’arriver à l’université », raconte-t-il sur le complément alimentaire, censé aider à améliorer la puissance, la force et la récupération musculaire. « Après la saison, j’ai pris deux semaines de repos et les tests ont montré que mon niveau de base était déjà élevé. Donc ils m’ont dit que quand j’ai augmenté les doses (dans le processus cherchant à maximiser ses effets), cela avait dû rendre les niveaux dangereux. »

Le problème avait débuté dès septembre, après le camp d’entraînement mis en place par Bill Self. Darryn Peterson avait alors été transporté à l’hôpital en ambulance après un épisode particulièrement inquiétant.

« J’aurais pu atteindre un autre niveau que les gens n’ont pas pu voir »

Longtemps, le staff médical de Kansas a pensé à une déshydratation sévère. Pour tenter de rester sur le terrain, Darryn Peterson a d’ailleurs multiplié les solutions : perfusions préventives, électrolytes, massages, changement de régime alimentaire… Sans réellement comprendre ce qui lui arrivait.

Cette incertitude a pesé sur sa saison, mais aussi sur son image, alors que les critiques se sont accumulées autour de son état physique. Au point d’alimenter certaines interrogations chez les franchises NBA.

Malgré tout, Darryn Peterson a terminé sa saison freshman avec 20.2 points et 4.2 rebonds à 38.2% à 3-points en 24 matchs. Et depuis l’arrêt de la créatine, il assure ne plus avoir connu de problème. Installé à Los Angeles pour préparer le Draft Combine, il veut désormais montrer que le problème est derrière lui… et qu’il peut jouer meneur.

« J’ai souvent joué sans le ballon, mais je n’étais pas vraiment moi-même », conclut-il désormais. « Je pense souvent à ce que les choses auraient pu être sans tous ces problèmes. Quand j’étais sur le terrain, je m’en suis quand même sorti. Mais j’aurais pu atteindre un autre niveau que les gens n’ont pas pu voir. »