Keyonte George affiche son optimisme en amont de la Draft

Alors que les Wizards, les Grizzlies ou les Bulls avaient envoyé d’anciennes gloires les représenter (respectivement John Wall, Tayshaun Prince et Toni Kukoc), le Jazz avait misé sur sa jeunesse : Keyonte George était le représentant de la franchise à la « lottery » de la Draft.

À défaut d’obtenir le premier choix lors de la sélection de juin prochain, le jeune arrière de l’Utah est reparti avec un beau lot de consolation avec le second pick. Les Wizards auront ainsi le loisir de s’offrir la pépite AJ Dybantsa.

À moins que le Jazz ne tente une manœuvre pour grimper d’un échelon. Selon ESPN, repris par Andscape, la franchise basée dans l’Utah a contacté les dirigeants de la capitale pour discuter d’un éventuel échange dans l’optique de recruter l’ancienne star de BYU.

Même en ratant le coche avec AJ Dybantsa, Utah devrait pouvoir se consoler avec les talents attendus très haut comme Darryn Peterson, Cameron Boozer ou Caleb Wilson. Après la « lottery », George est d’ailleurs allé saluer le premier cité, et lui glisser quelques mots. « Je lui ai juste dit [à Peterson] de s’accrocher, c’est tout », rapporte le joueur du Jazz.

« Pourquoi pas nous ? »

Une association potentielle entre les deux hommes a de quoi faire saliver les fans du Jazz. Surtout au regard des forces en présence sur les autres postes, avec Ace Bailey en 3, aux côtés de cette raquette très sérieuse avec Lauri Markkanen et Jaren Jackson Jr., le nouvel arrivant au cours de la saison dernière.

« On récupère l’un des deux meilleurs talents de la draft et on va pouvoir capitaliser sur les changements effectués avec l’arrivée de Jaren. Beaucoup de choses vont dans le bon sens pour le groupe en ce moment. Sur le papier, on est clairement une équipe de playoffs », s’enthousiasme Keyonte George en mettant en avant la polyvalence des joueurs à plusieurs postes.

« Et puis, on a Will Hardy. Je sais que les gens le connaissent. Mais son sens tactique et sa manière de nous décortiquer le jeu, c’est vraiment ce qui me donne confiance, honnêtement. Avec Will et nos coachs, le talent fera le reste », poursuit le meneur-arrière, qui avait déjà fait part d’un tel optimisme à l’issue de la saison régulière.

Un optimisme partagé par ses dirigeants, jusqu’au propriétaire de la franchise, Ryan Smith, avec qui George a échangé au téléphone à l’issue de la lottery. « Je lui ai dit : ‘Pourquoi pas nous ?’ Et il m’a répondu : ‘Pourquoi pas nous ?’ On a déjà un groupe talentueux. Le fait que cette franchise obtienne cette opportunité m’enthousiasme, c’est sûr. Il n’y a aucune raison pour qu’on ne cherche pas à atteindre les playoffs et à y faire un long parcours. Évidemment, mon objectif ultime est de gagner un titre. Donc, avec les pièces dont on dispose, on commence notre voyage pour y parvenir », termine-t-il.