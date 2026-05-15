Bryson Graham recrute un ancien coéquipier à la direction des Bulls

Nouveau vice-président des Bulls, au constat clair et honnête sur la situation de la franchise, Bryson Graham vient de renforcer sa direction, nous apprend The Athletic, avec deux noms.

Le premier, c’est Stephen Mervis, assistant GM du Magic, qui va devenir « senior vice-président des opérations basket » à Chicago. Il sera ainsi l’un des principaux lieutenants de Bryson Graham, qui est lui « executive vice-président des opérations basket ». Pendant ses douze années à Orlando, Stephen Mervis s’était notamment imposé comme un spécialiste du « salary cap ».

La deuxième recrue, c’est Acie Law, qui était le patron du « scouting » à Brooklyn cette saison, et qui va garder un rôle similaire, puisqu’il sera vice-président de Chicago dans ce domaine. L’ancien joueur des Hawks connaît d’ailleurs bien l’Illinois, puisqu’il a porté le maillot des Bulls lors de la saison 2009/10.

C’est surtout une vieille connaissance de Bryson Graham, puisque les deux hommes ont été coéquipiers à l’université, sous les couleurs de Texas A&M.

Un choix intéressant pour les Bulls, car Acie Law a été associé ces dernières années à des Drafts réussies, notamment à OKC, où le Thunder a mis la main sur Chet Holmgren, Jalen Williams, Cason Wallace ou Ajay Mitchell. Avant cela, il était aussi passé par Sacramento, où les Kings avaient notamment drafté Tyrese Haliburton.