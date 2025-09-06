Les Nets piquent le spécialiste du recrutement du Thunder

La saison passée, les Nets n'avaient pas de « Director of Player Personnel », alors que pendant deux ans, c'est J.R. Holden qui occupait ce poste, qu'on peut traduire comme “patron du scouting”, et donc du recrutement. Cet été, ils ont décidé de recruter Acie Law pour occuper ce poste, nous apprend HoopsHype.

Un choix intéressant puisque cet ancien joueur (188 matches entre 2007 et 2011), devenu dirigeant, est passé par les Kings et le Thunder. Il fut scout pour Sacramento entre 2018 et 2022, au moment où la franchise drafte Marvin Bagley III, Tyrese Haliburton, Davion Mitchell et Keegan Murray.

Puis, en 2022, il rejoint Oklahoma City pour être le patron du scouting amateur. Avec lui, le Thunder va sélectionner Chet Holmgren, Jalen Williams ou encore Nikola Topic à la Draft, jusqu'à remporter le titre en juin dernier.

Après avoir mis une bague à son doigt, Acie Law arrive ainsi à Brooklyn, dans une franchise qui possède énormément de choix de Draft dans les années à venir. Son travail de patron du scouting sera donc essentiel si les Nets veulent réussir des coups et progresser, un peu comme le Thunder est parvenu à le faire si brillamment ces dernières saisons.

Acie Law Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 ATL 56 16 40.1 20.6 79.2 0.2 0.8 1.0 2.0 1.3 0.5 1.0 0.0 4.2 2008-09 ATL 55 10 37.4 31.0 81.7 0.1 1.0 1.1 1.6 0.8 0.2 0.5 0.1 3.0 2009-10 * All Teams 26 9 46.7 31.3 77.6 0.1 0.5 0.7 1.0 0.6 0.4 0.7 0.0 4.4 2009-10 * CHI 12 11 46.7 33.3 74.1 0.3 0.9 1.2 1.3 0.7 0.3 1.0 0.0 5.5 2009-10 * CHA 9 4 31.3 0.0 85.7 0.0 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1 1.8 2009-10 * GOS 5 13 64.3 33.3 80.0 0.0 0.4 0.4 1.4 1.0 1.2 0.4 0.0 6.2 2010-11 * All Teams 51 14 43.5 16.7 73.4 0.2 1.0 1.2 1.7 1.2 0.6 0.8 0.0 4.2 2010-11 * GOS 40 16 46.7 20.0 75.9 0.2 1.1 1.3 1.8 1.3 0.7 0.8 0.0 5.1 2010-11 * MEM 11 9 15.8 0.0 60.0 0.3 0.7 1.0 1.3 0.9 0.4 0.9 0.0 1.1 Total 188 13 41.3 23.5 77.8 0.2 0.9 1.0 1.6 1.0 0.4 0.8 0.0 3.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.