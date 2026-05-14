Les Pistons encore au bord du gouffre, mais toujours confiants

Ces Pistons aiment décidément se compliquer la vie. Detroit menait de neuf points à trois minutes de la fin, mercredi face aux Cavaliers, dans un match qu’il avait globalement dominé. Puis tout s’est écroulé dans une fin de match où la franchise du Michigan a disparu à tous points de vue.

Incapables de trouver des positions offensives, et plus à la peine en défense, les Pistons ont laissé la victoire s’échapper en prolongation. Ils sont désormais menés 3-2, comme ils l’avaient été au premier tour face au Magic.

« Nous ne sommes pas supposés gâcher une avance comme ça », a regretté Daniss Jenkins en conférence de presse. « Nous devons être meilleurs, mieux défendre. Nous avons laissé trop de tirs à 3-points à des moments importants. » Detroit pourrait baisser la tête, groggy par ce scénario.

Mais comme face à Orlando, cette équipe affiche une confiance à toute épreuve, au moins en façade. « Nous avons eu beaucoup de bonnes positions de tir », a d’ailleurs estimé Ausar Thompson malgré la fin de rencontre ratée des siens. « J’ai une confiance absolue en chaque personne dans cette équipe pour mettre ces tirs la prochaine fois. Nous les avons ratés aujourd’hui, mais nous allons apprendre de cela. »

« Nous ne lâcherons pas sans nous battre »

Encaisser plutôt que se lamenter, puis progresser : tel semble être le mantra de ces Pistons 2026. JB Bickerstaff a déjà identifié comme principale piste d’amélioration la gestion des prises à deux sur Cade Cunningham, que Cleveland a su bien utiliser dans le money time, contraignant le meneur All-Star à lâcher le ballon.

« Nous devons trouver des façons de corriger cela, nous reviendrons meilleurs », a assuré le technicien de Detroit. Et comme lorsque sa formation était menée 3-1 par le Magic – il avait assuré n’avoir « jamais douté » de gagner la série –, JB Bickerstaff conserve une foi inébranlable dans la capacité de réaction de son équipe.

« Vous devez étouffer le moindre signe de vie de cette équipe », a-t-il lâché aux médias. « Nous ne lâcherons pas sans nous battre. Nous n’abandonnerons pas sans donner des coups de pied, de poing, de griffe. C’est ce que nous sommes. Nous avons été dans cette position auparavant, et nous avons été en mesure de nous en sortir. Et j’attends de nos gars qu’ils soient prêts mentalement pour jouer à haut niveau et ramener cette série ici. »

Encore 42,1% de chances de se qualifier

Les précédents historiques des playoffs ne plaident pourtant pas en faveur des Pistons. Historiquement, une équipe qui dispute un Game 5 à domicile à 2-2, après quatre victoires des équipes recevantes, se qualifie dans 80,3 % des cas. Mais une fois menée 3-2 dans le format actuel des séries, cette probabilité tombe à 42,1 % (8/19)…

L’expérience du comeback face à Orlando a toutefois renforcé la conviction qui anime Detroit. « Cela aide clairement », a confirmé Ausar Thompson. « Je ne vais pas laisser tomber. Ils ont gagné trois matchs consécutifs, mais vous devez gagner un match après l’autre. Ils doivent toujours en gagner un de plus, et nous devons en gagner un de plus pour rester en vie. Donc je ne me préoccupe que du Game 6, faire ce que nous pouvons pour gagner et revenir avec la victoire. »

« Nous avons déjà été dos au mur », a réagi un Cade Cunningham conquérant. « Au final, si vous n’êtes pas capable de gagner un match à l’extérieur, jusqu’où pouvez-vous vraiment aller en playoffs ? Jusqu’où pouvez-vous aller dans cette ligue ? Donc nous devons gagner une fois à l’extérieur, et c’est ce que nous allons faire. »