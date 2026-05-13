Les Cavaliers vont-ils enfin gagner un match à l’extérieur ?

Les Cavaliers ont retrouvé leur souffle. Menés 2-0 par les Pistons, bousculés dans l’intensité et plombés par leurs pertes de balle, les joueurs de Kenny Atkinson ont profité du retour à Cleveland pour remettre la série à l’équilibre. Mais à 2-2, tout reste encore à prouver. Surtout à l’extérieur.

Car depuis le début des playoffs, Cleveland peine à faire voyager son basket. C’est simple : les Cavaliers ont gagné les six matchs joués dans l’Ohio dans cette postseason, et ils ont perdu les cinq disputés ailleurs…

« C’est une autre histoire à 2-2 », prévient Kenny Atkinson. « Le Game 5 va être difficile, chez eux, mais je pense qu’on a marqué notre territoire avec ces deux victoires. Ça nous donne confiance. »

Cette confiance, les Cavaliers l’ont retrouvée en seconde période du Game 4, avec un Donovan Mitchell historique et un 22-0 qui a tout renversé. Mais il leur faut désormais montrer qu’ils peuvent résister quand le public adverse s’en mêle, quand les Pistons montent en pression et quand les pertes de balle offrent du rythme à Detroit.

« C’est désormais une série en trois matchs, et on en a deux à Detroit »

Après le Game 1, Kenny Atkinson avait résumé le souci sans détour : « Leur énergie était à 9.5, la nôtre à 7. » Avant d’ajouter que c’était « difficile de gagner à l’extérieur » dans ces conditions.

Cleveland sait ce qui l’attend. Les Pistons vont tenter de retrouver l’impact physique des deux premières manches, en espérant que l’arbitrage leur laisse un peu plus de liberté que dans l’Ohio, avec tout un public derrière eux.

J.B. Bickerstaff ne disait pas autre chose après le Game 4 : « C’est désormais une série en trois matchs, et on en a deux à Detroit. Il faut rentrer à la maison et faire le boulot. »

Pour les Cavaliers, l’équation est en tout cas simple : leurs ajustements ont fonctionné à Cleveland, mais ils doivent maintenant faire la différence en terrain hostile. Kenny Atkinson pense que son équipe a « compris certaines choses » lors des deux derniers matchs. Reste à savoir si ces certitudes peuvent passer la frontière de l’Ohio.