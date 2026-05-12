Les Pistons digèrent mal l’arbitrage « maison » à Cleveland

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 34 lancers-francs à 12 pour les Cavaliers ; 27 fautes à 15 pour les Pistons. Ces deux gros différentiels passent très mal côté Detroit, et JB Bickerstaff n’a pas hésité à se plaindre de l’arbitrage après la défaite de ses joueurs dans le Game 4.

« C’est inacceptable. Depuis qu’on est arrivés à Cleveland, les coups de sifflet ont changé… Ce n’est pas possible qu’un seul joueur de leur équipe (ndlr : Donovan Mitchell) tire plus de lancers-francs que toute notre équipe ! », lance le coach de Detroit. « Nous ne sommes pas une équipe qui se contente de tirer de loin, nous ne sommes pas une équipe de tirs à mi-distance. Nous pénétrons, nous attaquons la raquette. Ce qui s’est passé ce soir est frustrant, même si on ne peut pas en faire une excuse… Mais encore une fois, quand on regarde le nombre de fautes, quand on voit un tel écart, c’est difficile à surmonter. Et on se demande pourquoi. Ce qui est intéressant, c’est que depuis que Kenny [Atkinson] a publiquement fait ses commentaires sur nous, l’arbitrage a changé dans cette série. »

Pour Paul Reed, la frustration ne doit pas prendre le dessus, d’autant que l’arbitrage « maison » a toujours existé.

« Je ne peux parler que pour moi, mais pour le groupe, c’était clairement frustrant pour certains », partage Paul Reed. « Ils avaient le sentiment de subir des fautes… Mais nous jouons à l’extérieur, et nous savons que les fautes iront plutôt en leur faveur. Ils sont à domicile. Donc je pense qu’on devrait s’y attendre. »

Même constat chez Caris LeVert, meilleur marqueur des Pistons avec 24 points. Comme son coéquipier du banc, l’arrière/ailier ne veut toutefois pas en faire une fixation.

« Nous avons aussi le sentiment d’être agressifs en attaque et d’attaquer la raquette. Cade Cunningham pénètre autant dans la peinture que Mitchell ce soir, mais nous n’avons pas obtenu les coups de sifflet, et il faut simplement continuer à jouer. Nous pourrions probablement mieux protéger le ballon, je pense. Mais parfois, l’écart aux lancers-francs sera comme ça. Il faut continuer à jouer malgré tout, surtout à l’extérieur. »