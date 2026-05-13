Tracy McGrady retrouve son fils à Wagner College

Tracy McGrady va découvrir la NCAA de l’intérieur. Selon ESPN, le Hall of Famer a accepté un rôle de conseiller stratégique au sein du programme masculin de Wagner College, où son fils Laymen vient de s’engager.

L’ancien du Magic et des Rockets ne se contentera pas d’un rôle honorifique. Il doit ainsi superviser les opérations basket, le recrutement et les dossiers liés au NIL, devenus incontournables dans le paysage universitaire américain depuis que les athlètes NCAA peuvent être rémunérés pour l’exploitation de leur image.

Pour Wagner, petit programme de Staten Island, l’arrivée d’un nom aussi prestigieux est forcément un coup d’accélérateur. Sept fois All-Star, double meilleur marqueur de la NBA et intronisé au Hall of Fame en 2017, Tracy McGrady apporte son aura, son réseau et son expérience du très haut niveau.

Il rejoint aussi une tendance de plus en plus marquée : celle des anciens ou actuels joueurs NBA qui prennent des fonctions administratives dans le basket universitaire. John Wall à Howard, Stephen Curry à Davidson, Shaquille O’Neal à Sacramento State ou encore Trae Young à Oklahoma ont ainsi récemment accepté des rôles similaires, souvent pour soutenir leur ancienne université ou accompagner le développement d’un programme.

Dans le cas de Tracy McGrady, la dimension familiale ajoute une touche particulière à l’histoire. En aidant Wagner à grandir, « T-Mac » pourra aussi suivre de près les débuts universitaires de son fils.