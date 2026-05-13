Une dure leçon pour Tyrese Maxey

En tournant à 28.3 points de moyenne à 55% de réussite au shoot, 42% à 3-pts et en perdant seulement trois ballons au total, Tyrese Maxey avait réussi une très bonne séquence dans les trois victoires de suite des Sixers, pour arracher leur qualification face aux Celtics, au premier tour des playoffs. Seulement, la demi-finale de conférence face aux Knicks va s’imposer comme un dur retour à la réalité.

Le All-Star n’a en effet tourné qu’à 18.3 points par match, avec un moyen 43% de réussite au shoot et un affreux 3/19 derrière l’arc (15%) dans cette série. Sans oublier 3.5 balles perdues de moyenne. Bref, comme ses coéquipiers qui ont été balayés (4-0), Tyrese Maxey est passé à côté de son rendez-vous. Ce qu’il ne nie pas.

« Ils m’ont rendu la vie dure. Je ne vais pas dire le contraire. Ils ont été très bons pour me mettre plusieurs défenseurs sur le dos chaque soir », analyse le leader de Philadelphie. « Je dois regarder ça de près car c’est clairement une des séries les plus compliquées de ma carrière. Je dois être meilleur pour mes coéquipiers, peu importe la défense en face de moi. »

C’est tout simplement sa pire série si on met de côté ses deux premières en 2021, lors de sa saison rookie en NBA. Tyrese Maxey n’avait alors aucune expérience et clairement pas le même statut que cette année.

« On n’ira nulle part sans lui »

Il n’a jamais su se sortir des prises à deux sur pick-and-roll qui ont permis à la défense des Knicks de le forcer à lâcher le ballon. N’a jamais pu avoir de l’espace pour s’exprimer, un peu comme Donovan Mitchell face aux Pistons, souvent englué sur demi-terrain. « Quand on est constamment face à une défense en place, ça donne une chance à l’équipe adverse de surcharger un peu les choses », remarque-t-il.

Pour le plomber encore davantage, il s’est fait de nouveau mal à l’auriculaire droit. Déjà touché en mars, puis encore en avril, il avait été plutôt tranquille face aux Celtics avant, dans le Game 2 à New York, de réanimer la douleur. « Ça fait mal, très mal, tout simplement. C’est comme ça que je vivais les choses depuis deux matches », glisse-t-il.

Cette sortie de route brutale va ainsi servir de leçon à Tyrese Maxey, qui va devenir une « superstar dans les années à venir », estime son coéquipier VJ Edgecombe. « Je suis très fier de faire partie de cette aventure et c’est génial pour moi, pour l’équipe. On n’ira nulle part sans lui. »

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHI 61 15:20 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHI 75 35:20 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHI 60 33:36 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHI 70 37:31 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 PHI 52 37:42 43.7 33.7 87.9 0.3 3.1 3.3 6.1 2.2 1.8 2.4 0.4 26.3 2025-26 PHI 70 38:01 46.2 36.7 89.2 0.3 3.8 4.1 6.6 2.2 1.9 2.4 0.8 28.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.