Les Sixers face au casse-tête des prises à deux sur Tyrese Maxey

Pour remporter le Game 4 de ce soir face aux Knicks, Nick Nurse réclame de ses joueurs d’en faire un peu plus un peu partout. « On ne sera jamais parfait, mais juste être un peu meilleur dans la création du tir. Et je pense qu’avec moins de ballons perdus, plus de contres et quelques ballons de plus ressortis vers l’extérieur, cela rend les choses bien meilleures et finit par se traduire en points », imagine Nurse.

L’un des enjeux sera de savoir si cela se traduira par davantage de points pour Tyrese Maxey. Celui-ci, dans le Game 3, a rendu une copie très propre, mais avec seulement avec 17 points, à 8/12 aux tirs, sans obtenir le moindre passage sur la ligne des lancers-francs. Après trois matchs, il tourne à un peu moins de 19 points (45% aux tirs dont 17%) avec 15 tentatives (contre 27 points sur 22 tirs face aux Celtics).

Principale explication avancée par son coach, les « blitz » de la défense new-yorkaise, qui poussent Maxey à lâcher le cuir lorsque deux défenseurs se présentent à lui. « Je viens de regarder quelques séquences avec lui, et il a refusé (d’attaquer plusieurs prises à deux). En fait, il a généralement réalisé une très bonne action après avoir refusé le tir », remarque le coach.

Ne pas laisser la défense des Knicks se mettre en place

Le souci est que ses coéquipiers n’ont pas toujours réussi à sanctionner les situations de surnombre. Dans le quatrième quart-temps, on l’a vu à plusieurs reprises tenter de prendre de vitesse la défense new-yorkaise. Mais face à un extérieur et un intérieur le couvrant, il a dû lâcher le cuir. Tandis que les rotations des Knicks tenaient bon, Paul George a par exemple hérité d’un bon tir dans le corner, qu’il a raté.

« Il y en a eu d’autres où je pense qu’il aurait probablement pu prendre le tir plutôt que de transmettre le ballon dans le corner, ce qui, encore une fois, était un autre bon tir », remarque Nurse, qui a toutefois une option en tête pour éviter ce genre de piège : prendre de vitesse la défense adverse.

« Il doit obtenir davantage (d’opportunités) en transition. D’après mon expérience, chaque fois que j’ai mis en place une grosse pression sur un joueur, celui-ci a tendance à essayer de remonter le ballon rapidement pour déclencher quelque chose avant que la prise à deux ne se referme sur lui », décrypte le technicien, selon qui sa formation devrait « arrêter de lui envoyer autant d’écrans ».

À Tyrese Maxey donc de tenter de faire la différence avec sa vitesse, comme il l’a fait face aux Celtics, avant que Mikal Bridges et les siens ne se mettent en place.

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHI 61 15:20 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHI 75 35:20 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHI 60 33:36 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHI 70 37:31 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 PHI 52 37:42 43.7 33.7 87.9 0.3 3.1 3.3 6.1 2.2 1.8 2.4 0.4 26.3 2025-26 PHI 70 38:01 46.2 36.7 89.2 0.3 3.8 4.1 6.6 2.2 1.9 2.4 0.8 28.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.