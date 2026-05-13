Keldon Johnson a enfin démarré ses playoffs

Joueur le plus ancien de l’effectif des Spurs, Keldon Johnson fait lui aussi ses débuts sur la scène des playoffs cette saison. Des débuts pour le moins compliqués pour l’ailier recruté en 2019 (29e choix à la Draft) par la franchise texane.

« J’ai l’impression d’avoir trop réfléchi sur beaucoup de matchs, de chercher à être parfait. Ce soir, j’y suis allé et j’ai joué. J’ai pris du plaisir. J’ai laissé les choses venir à moi et les tirs rentraient. Je devais rester persévérant », décrit le joueur de 26 ans, après sa sortie productive lors du match 5 face aux Wolves.

Dans ce match à bascule dans la série, le remplaçant, auteur d’un gros contre sur Rudy Gobert qui a galvanisé le public, a terminé deuxième meilleur marqueur de sa formation, derrière Victor Wembanyama, en apportant 21 points (8/11 aux tirs) en 22 minutes. Un record en playoffs pulvérisé pour lui qui n’avait pas inscrit plus de 11 unités jusqu’ici.

Dans ces phases finales, Johnson ne tournait qu’à 7.3 points de moyenne (38.3%) et 4.3 rebonds (et même seulement 6 points de moyenne au premier tour face aux Blazers). Indigne de son statut de 6e homme de l’année, avec quasiment moitié moins d’apport au « scoring » par rapport à la saison régulière.

Au cœur de cette phase délicate, Johnson s’est beaucoup appuyé sur le soutien des autres. « Mes coéquipiers, mes entraîneurs, tout le monde m’a parlé pour me dire qu’ils croyaient en moi, qu’ils me faisaient confiance et que je suis ici pour une raison. Ils sont restés derrière moi. Ils m’ont toujours soutenu, me disant sans cesse que je pouvais le faire, même si les playoffs ou cette série de matchs ont été difficiles », dit-il.

« On a besoin de cette version de KJ tous les soirs »

Un soutien collectif récompensé aujourd’hui par cette performance, susceptible de débloquer Johnson pour la suite des événements. « J’étais super, super content pour lui. Il fallait qu’il arrête de trop gamberger. KJ est là depuis plus longtemps que quiconque et on connaît tous son talent et le joueur qu’il est. Il est spécial. […] C’est en grande partie grâce à lui que nous en sommes là aujourd’hui, et quand il joue comme ça, nous sommes une équipe vraiment difficile à battre », remarque ainsi Devin Vassell.

« On a besoin de cette version de KJ tous les soirs. Il est l’une des raisons pour lesquelles nous sommes deuxièmes à l’Ouest. C’est bien de le voir faire un match comme celui-ci, surtout quand nous en avions le plus besoin », renchérit Stephon Castle, qui a d’ailleurs terminé avec le même ratio que lui aux tirs (17 points à 8/11).

Malgré son gros coup de mou, les Spurs disposaient encore du 4e banc le plus productif – en « scoring » et « net rating » – de ces playoffs. Mais avec un Johnson à ce niveau, ce second cinq, avec Dylan Harper notamment, rentre dans une autre dimension.

« Il n’a pas essayé d’en faire trop ou de jouer un rôle. Comme il l’a montré au cours de sa carrière, et plus particulièrement cette année, quand il joue avec ce type d’énergie, le ballon finit par le trouver et il se retrouve au cœur du jeu. Il est le catalyseur de cette énergie et de cette dimension physique quand l’équipe en a besoin », termine par rappeler son coach Mitch Johnson.

Keldon Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 SA 17 17:42 59.6 59.1 79.5 0.6 2.8 3.4 0.9 1.6 0.8 0.8 0.1 9.1 2020-21 SA 69 28:31 47.9 33.1 74.0 1.3 4.6 6.0 1.8 2.1 0.6 1.1 0.3 12.8 2021-22 SA 75 31:54 46.6 39.8 75.6 1.1 5.0 6.1 2.1 2.0 0.8 1.2 0.2 17.0 2022-23 SA 63 32:45 45.2 32.9 74.9 0.9 4.2 5.0 2.9 2.0 0.7 2.1 0.2 22.0 2023-24 SA 69 29:32 45.4 34.6 79.2 1.4 4.1 5.5 2.8 2.2 0.7 1.4 0.3 15.7 2024-25 SA 77 23:52 48.2 31.8 77.3 1.5 3.4 4.8 1.6 1.5 0.6 1.0 0.3 12.7 2025-26 SA 82 23:18 51.9 36.3 79.4 1.7 3.7 5.4 1.4 2.0 0.6 0.9 0.1 13.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.