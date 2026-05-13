Le MVP de la nuit | Victor Wembanyama frappe très fort d’entrée

Après son expulsion dans le Game 4, il y avait un doute sur la participation de Victor Wembanyama dans la 5e manche. La NBA avait rapidement tranché, en ne le sanctionnant pas, et «Wemby» n’a pas raté son retour sur les terrains. Dans une rencontre remportée de 29 points, le Français a repris son entreprise de démolition avec 27 points, 17 rebonds, 5 passes et 3 contres. Il n’est que le 3e joueur le plus jeune à réaliser une telle ligne de stats après Magic Johnson et Luka Doncic.

«J’étais frais, je me sentais bien… Franchement, c’est difficile à expliquer. En fait, c’était juste un Game 5» confie-t-il à propos de ses sensations. «Evidemment, je vais être motivé et avoir des papillons dans le ventre… L’excitation n’est pas quelque chose d’anormale à ce stade des playoffs.»

Comme on pouvait s’y attendre, les Wolves ont été très physiques avec lui, mais cette fois, les arbitres ont vite réagi, et Naz Reid a écopé d’une faute technique à la fin de la 1ère mi-temps pour avoir poussé Wembanyama dans le dos sur une lutte au rebond.

Fâché et serein à la fois

Pour Wemby, il était important de frapper fort d’entrée, et le Français a carrément inscrit 16 points dans les cinq premières minutes ! «C’est super important pour nous de bien commencer un match, parce que ça donne le ton» rappelle-t-il, tandis que Ayo Donsunmu vante ses qualités.

«C’est l’un des meilleurs joueurs de la ligue, et je dis toujours qu’en playoffs, les meilleurs joueurs sont à la hauteur dans les grands moments» explique l’arrière des Wolves. «A n’importe quel moment, ils peuvent prendre feu. Vous avez vu Ant au dernier match, la façon dont il a explosé offensivement ? Une fois qu’il est lancé, c’est difficile de l’arrêter et je pense que Wemby est arrivé avec le même état d’esprit. Il a mis quelques paniers faciles au début, puis le panier a commencé à lui paraître énorme. Je ne dirais pas qu’on s’y attendait spécialement. On est venus dans ce match pour gagner, et on sait quel genre de joueur il est. Mais quand tu es un joueur aussi fort, à n’importe quel moment, tu peux complètement prendre feu.»

Pour Wembanyama, le plus important, c’était aussi de ne pas céder aux provocations, et la mission est remplie. «Peut-être qu’il y a un autre mot mais je pense que ces deux choses ne sont pas incompatibles» répond-il lorsqu’on lui demande s’il était serein ou fâché avant la rencontre. «Donc oui, je cherche à être les deux… C’est les playoffs. Je suis concentré. J’étais concentré sur le match d’aujourd’hui, et maintenant je suis concentré sur le match dans le Minnesota dans trois jours… J’ai l’impression que provoquer la colère faisait peut-être partie de leur stratégie et je pense qu’on doit rester maîtres de nous-mêmes collectivement.»

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.