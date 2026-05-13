Aucune panique chez les Wolves

Avec un très grand Victor Wembanyama pour attaquer la rencontre, les Spurs ont repris la main dans la demi-finale de conférence face aux Wolves, et les partenaires d’Anthony Edwards se retrouvent dos au mur. Pour autant, le groupe en a vu d’autres, et pas question de paniquer.

«Franchement, je vois personne dans le vestiaire qui soit trop inquiet. Au final, c’est juste un match de basket de plus. Donc tu enfiles tes bottes et tu te prépares à aller à la guerre» répond Anthony Edwards à propos de l’état d’esprit dans le vestiaire.

Un repos bien mérité

A Minnesota, on se souvient ainsi que les Nuggets menaient 3-2 dans la série la saison passée, et les Wolves s’en étaient sortis. «C’est là que l’expérience entre en jeu. Il reste encore potentiellement deux matchs. Donc il faut en tirer le maximum et faire en sorte qu’ils comptent» répond Naz Reid. «Comme je l’ai dit, c’est là que l’expérience parle. On sait ce qu’on doit faire, on connaît la situation. On a déjà vécu ça auparavant. Donc ce n’est pas le moment de paniquer. C’est maintenant qu’on doit jouer notre basket.»

Pour Edwards, le plus important, c’est le… repos ! Il reste sur trois rencontres de suite à 40 minutes de jeu, et ce mini-break va faire du bien. «Je suis trop content ! J’ai hâte d’avoir ces deux jours. Bon, ce ne sera pas vraiment du repos, mais ce seront quand même deux jours. Donc ouais, j’ai hâte !» conclut-il.