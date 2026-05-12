Isaiah Hartenstein et Chet Holmgren ont puni les Lakers

Le Thunder a donc disposé des Lakers lors du Game 4. Un match qui s’est joué à cinq points, mais qu’Isaiah Hartenstein finit avec un impressionnant +/- de +30. Lorsqu’il revient en jeu à la fin du premier quart-temps, le Thunder est ainsi mené d’un point. Lorsqu’il ressort, à cinq minutes de la mi-temps, OKC a dix longueurs d’avance.

Ses rebonds et sa présence défensive ont permis au Thunder de se remettre à flot. En fin de rencontre, c’est sa vision de jeu qui a offert la victoire aux champions en titre.

D’abord, il délivre une passe décisive à Ajay Mitchell, et le Belge sanctionne derrière l’arc. Une minute plus tard, les Californiens continuent de réaliser des prises à deux sur Shai Gilgeous-Alexander, ce qui libère Isaiah Hartenstein sur la ligne des lancers-francs. L’ancien des Knicks est trouvé par le MVP en titre. Austin Reaves tente de lui fermer l’accès au cercle, mais il trouve Chet Holmgren sous le panier. Le premier sert le second en « alley-oop ».

La bonne vision d’Isaiah Hartenstein

« C’est un monstre », souligne ainsi Chet Holmgren à propos d’Isaiah Hartenstein. « La plupart du temps, ce n’est pas lui qui va avoir les statistiques les plus clinquantes, mais il arrive à faire en sorte que l’on se coordonne des deux côtés du terrain. Il est important et nous l’avons vu ce soir. Avoir un +/- de +30 dans un match qui s’est joué à cinq points, c’est vraiment impressionnant. »

À 30 secondes du terme, le même scénario se répète. Isaiah Hartenstein pose un écran sur Shai Gilgeous-Alexander. Jaxson Hayes décide d’aider Marcus Smart et laisse le pivot du Thunder rouler vers le cercle. SGA le sert une nouvelle fois, et c’est au tour de LeBron James de défendre sur l’intérieur.

Isaiah Hartenstein envoie alors une passe lobée à Chet Holmgren. Si l’ailier des Lakers réalise une bonne couverture défensive, cela n’arrête pas le deuxième intérieur d’OKC, qui peut monter au dunk.

« C’est un processus pour que je puisse m’améliorer, en sachant où je dois être et quand je dois l’être », explique Chet Holmgren sur sa relation avec Isaiah Hartenstein. « En tant qu’équipe, nous sommes à la recherche de ces actions parce que, lors de la saison où j’étais blessé, nous jouions avec cinq extérieurs. Donc nous ne travaillions pas les passes lobées. C’est un aspect du jeu sur lequel nous nous sommes concentrés et cela nous fait du bien. »

Sous le cercle, Chet Holmgren domine

Proche du cercle, Chet Holmgren a été inarrêtable. Il conclut la rencontre avec six points dans les cinq dernières minutes, à chaque fois près du panier. Un secteur où il brille depuis le début des playoffs, puisqu’il affiche un quasi parfait 37/38 dans cette zone. Une réussite qui ne satisfait pas pleinement le principal intéressé.

« J’en suis fier et je ne pense pas que je puisse faire mieux que 97 % », se réjouit d’abord Chet Holmgren. « Mais je pense que je peux encore beaucoup m’améliorer dans toutes les zones du terrain. Je peux même être encore meilleur proche du cercle. Pas en termes d’efficacité, mais en termes de diversité. Je dois continuer de travailler pour y parvenir, tout en poursuivant les objectifs que nous nous sommes fixés collectivement. »