Grâce à son 2e choix, le Jazz peut entrer dans une nouvelle ère

« Les fans du Jazz le méritent. Ils ont attendu longtemps pour vivre quelque chose comme ça. » Entre « soulagement », « joie » et « excitation », Austin Ainge ne pouvait cacher sa satisfaction après le résultat de la « lottery » de dimanche.

En effet, le Jazz et son président ont appris qu’ils sélectionneront en 2e position à la Draft 2026 et c’est tout simplement le plus haut choix de Draft de l’histoire de la franchise. La première (et dernière) fois qu’ils choisissaient si haut, c’était en 1980 (Darrell Griffith). Les trois autres fois qu’ils choisissaient dans le Top 3, c’était en 1982 (Dominique Wilkins), 2008 (Deron Williams) et 2011 (Enes Kanter).

Une aubaine pour Utah, détenteur du quatrième pire bilan de la ligue cette saison (22 victoires – 60 défaites) et qui pourra donc se renforcer en juin prochain. Avec AJ Dybantsa, Darryn Peterson ou bien Cameron Boozer pour venir épauler Lauri Markkanen, Jaren Jackson Jr, Walker Kessler, Keyonte George ou encore Ace Bailey.

Désireux de « faire le bon choix et ce qui est le mieux » pour la franchise, Austin Ainge laisse en tout cas entendre que le Jazz va drafter au talent et non en fonction des besoins dans l’effectif.

Le propriétaire rêve déjà du titre

« Comme on dit : le besoin est un mauvais indicateur, puisque chaque joueur va réagir différemment à la NBA. C’est quelque chose d’imprévisible », confirme le fils de Danny Ainge, également en poste à Salt Lake City en tant que directeur général.

Plus « en retrait », mais tout de même « impliqué » dans la prise de décision, le propriétaire Ryan Smith a déjà hâte de voir ce qui attend prochainement Utah, quand il voit « l’excellent passif » de tous ceux qu’il a embauchés ces dernières années.

« On ne s’est pas encore réunis, mais on va le faire et passer tout ça en revue. La bonne nouvelle, c’est que si vous regardez la première moitié de cette Draft, elle est assez incroyable et vous vous dites : Il pourrait bien y avoir quelques joueurs retenus 7 ou 10 fois au All-Star Game », se réjouit-il ainsi.

À terme, tout le monde partage toutefois la même envie : « Je pense que notre objectif ultime est de construire une équipe taillée pour le titre », révèle avec ambition Ryan Smith. « Ce serait irresponsable de ne pas explorer toutes les options possibles pour y arriver et c’est notre job de le faire. »

« C’est un grand jour pour le Jazz et j’espère que l’on ne reviendra pas dans cette salle [de la loterie] avant très, très longtemps. », annonce quant à lui Austin Ainge, conscient qu’il faudra d’abord retrouver des playoffs qui fuient le Jazz depuis 2022.