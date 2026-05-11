Pacers, Grizzlies, Clippers, Nets : quand la lottery montre l’addition

Après la grave blessure de Tyrese Haliburton lors des dernières Finals NBA, les Pacers avaient quasiment fait une croix sur la saison en cours. L’objectif était alors de préparer au mieux le retour de leur meneur, tout en ajustant un effectif qui avait perdu Myles Turner lors de la dernière intersaison.

C’est dans cette logique qu’Indiana avait récupéré Ivica Zubac à la « trade deadline », en envoyant notamment un premier tour 2026 protégé pour le Top 4. Côté pile, les Pacers conservaient leur choix dans une cuvée très attendue tout en ajoutant le pivot titulaire qui leur manquait. Côté face, le choix tombait dans les mains des Clippers.

Avant la « lottery », Chad Buchanan assumait ce calcul. « Quand on a fait le transfert, nous savions qu’il y avait une part de risque, comme pour n’importe quel autre transfert », rappelait le GM. « Nous avons étudié le scénario où on gardait notre choix et celui où on le perdait, et nous avons estimé que chaque scénario nous offrait l’opportunité de renforcer notre équipe. » Pour lui, rester immobile aurait même été plus difficile à défendre : « Ce serait une honte de ne pas essayer de la mettre dans la meilleure position pour aller chercher quelque chose. »

Sauf que les Pacers n’ont pas eu la chance espérée. Avec le deuxième plus mauvais bilan de la ligue, ils avaient 52.1% de chances de conserver leur choix dans le Top 4. Il est finalement tombé en cinquième position, donc chez les Clippers. De quoi pousser Kevin Pritchard à s’excuser publiquement : « Je suis vraiment désolé pour tous nos fans. J’assume d’avoir pris ce risque. » Avant d’ajouter : « Je pensais qu’on avait droit à un peu de chance. »

« C’était le prix à payer pour l’obtenir », a aussi résumé le président des Pacers au sujet d’Ivica Zubac. Une phrase qui pourrait servir d’épitaphe à beaucoup d’échanges de choix de Draft. Car avant Indiana, d’autres franchises avaient déjà découvert que la protection d’un choix n’est pas une assurance tous risques.

Les Grizzlies en 2003

Après avoir perdu le bras de fer interne qui l’opposait à Phil Jackson aux Lakers, Jerry West rebondit en 2002 aux Grizzlies, qui n’ont jamais dépassé les 23 victoires en saison régulière lors de leurs sept saisons d’existence.

Ayant toujours drafté très haut, ils ont donc du talent (Pau Gasol, Mike Miller, Jason Williams, Stromile Swift…) mais un gros boulet aux pieds. Car en août 1997, l’ancien GM, Stu Jackson, avait tenté d’apporter de l’expérience et une présence au rebond à sa très jeune formation. Il avait ainsi récupéré Otis Thorpe (qui ne restera que quelques mois) en envoyant aux Pistons un choix de Draft protégé à la première place, à céder entre 1998 et 2003.

Chaque année, Vancouver/Memphis pouvait donc repousser l’échéance, avec l’idée qu’un jour, l’équipe serait suffisamment compétitive pour céder un choix situé au milieu du premier tour, sans trop de regrets.

Problème : les Grizzlies ne progressent (quasiment) pas et ils décident donc de garder leur choix chaque année. En 1998 (Mike Bibby), en 1999 (Steve Francis, qui force son transfert), en 2000 (Stromile Swift), en 2001 (Shane Battier) et en 2002 (Drew Gooden), la franchise décide de garder son choix et elle doit donc absolument le transférer en 2003 aux Pistons. Double problème : c’est lors de la mythique Draft de LeBron James, Dwyane Wade, Carmelo Anthony, Chris Bosh et compagnie, et Jerry West se retrouve donc à la « lottery » en sachant que la seule possibilité pour qu’il conserve le « pick » est qu’il obtienne le premier choix.

Avec leur bilan, les Grizzlies n’ont que 6.4% de chances d’obtenir le sésame mais, comble du malheur, ils doublent les Clippers, le Heat, les Raptors et les Nuggets, pour finir en deuxième position !

« On est assis là, mort de peur à l’idée de ne pas obtenir ce choix, et on supplie : ‘S’il vous plaît, laissez-nous ce choix’. On savait tous ce qui était en jeu pour nous. Puis, quand on voit qu’on a gagné une place, on a le cœur qui monte encore un peu plus dans la gorge » racontait Jerry West sur cette terrible soirée.

Car ce sont les Cavaliers qui remportent le gros lot. Les Grizzlies s’échouent à la deuxième place et doivent laisser leur choix aux Pistons. « Ça aurait été comme Noël. Mais c’est Noël et Thanksgiving pour eux » résumait encore le GM, qui expliquait que c’était même sa « plus grande déception, en dehors des titres perdus comme joueur. »

Qui aurait-il choisi ? Pas Darko Milicic, qui s’était caché lorsqu’il était venu le voir jouer en Europe, ni sans doute Chris Bosh, car le souci de Memphis était surtout à l’extérieur. Mais entre Carmelo Anthony et Dwyane Wade, il n’y aurait pas vraiment eu de trop mauvais choix…

Les Clippers en 2011

Ironie de l’histoire : les Clippers, bénéficiaires du malheur des Pacers, ont longtemps été cités comme l’exemple ultime de la franchise punie par la « lottery ».

En février 2011, Los Angeles veut ainsi se débarrasser du contrat de Baron Davis. Les Clippers envoient donc le meneur aux Cavaliers avec un premier tour non protégé, en échange de Mo Williams et Jamario Moon. L’idée est simple : gagner en flexibilité financière et ajouter un vétéran plus utile autour de Blake Griffin.

Ce choix n’avait que 2.8% de chances de finir à la première place. Et il finit à la première place. Cleveland a ainsi sélectionné Kyrie Irving avec le pick des Clippers.

Neil Olshey, alors GM des Clippers, avait tenté de défendre le calcul. « Protéger le choix n’a jamais été une option », expliquait-il, estimant qu’il était impossible de rejouer l’histoire puisque l’équipe n’aurait sans doute pas fini la saison de la même manière avec Baron Davis. Surtout, il insistait sur l’arbitrage initial : « Nous avions 97% de chances de nous retrouver avec Baron Davis, le huitième choix d’une Draft faible et aucune flexibilité. »

La formule est presque parfaite pour résumer ces paris ratés : 97% de chances que tout se passe comme prévu, 3% de chances que ça tourne mal. Parfois, c’est 3% de chances de trop…

À l’époque, la critique avait été féroce. « On ne transfère pas un premier tour non protégé quand on sait qu’on va être à la lottery, sauf pour une star », écrivait SB Nation. La conclusion était d’ailleurs brutale : au bout du compte, les Clippers avaient échangé Baron Davis et Kyrie Irving contre Mo Williams.

Les Nets en 2012

L’année suivante, les Nets ont eux aussi cru encadrer le risque. En mars 2012, New Jersey prépare ainsi son déménagement à Brooklyn et veut convaincre Deron Williams que la franchise peut gagner vite. Dwight Howard décide au dernier moment de ne pas venir ? Alors, les Nets se rabattent sur Gerald Wallace.

Pour récupérer l’ailier des Blazers, ils envoient Mehmet Okur, Shawne Williams et surtout un premier tour 2012 protégé seulement dans le Top 3.

Billy King assume alors l’urgence sportive. « Ce transfert a vraiment été fait pour nous trouver un ailier », explique le GM. Il décrit Gerald Wallace comme « un ancien All-Star », capable d’apporter « défense, polyvalence » et dureté. Quant à la protection limitée au Top 3, elle reposait sur l’évaluation interne de la cuvée : selon les Nets, il n’y avait pas de joueur immédiatement déterminant au-delà de leurs trois préférés.

À Portland, on flaire le bon coup. Les Nets ont raté le jackpot avec Dwight Howard et ils ne peuvent pas se permettre de voir Deron Williams partir lors de l’intersaison suivante. Ils sont « désespérés », pour reprendre la formule de Ben Falk, qui travaillait alors au département de stats avancées dans l’Oregon, et donc une cible idéale.

L’offre est tellement belle que les Blazers doivent faire attention à ne pas trop négocier, afin que l’accord ne s’évapore pas. « L’offre initiale était si intéressante qu’elle posait un dilemme : quelle était la meilleure façon de négocier la protection du choix ? » détaillait encore Ben Falk. « Si l’on insistait trop, cela risquait de faire capoter l’accord. Mais si l’on les laissait le protéger trop, le choix risquait d’être reporté à la saison suivante, alors qu’il semblait probable que les Nets seraient bien meilleurs. »

Et le piège se referme. New Jersey termine avec le sixième plus mauvais bilan de NBA, le choix tombe à la 6e place et part à Portland. Les Blazers sélectionnent Damian Lillard. Le meneur sera élu Rookie de l’année à l’unanimité et deviendra le visage de la franchise pour intégrer la liste des 75 meilleurs joueurs de l’histoire NBA.

Comble de l’ironie, le General Manager des Blazers de l’époque était Chad Buchanan, l’actuel GM des Pacers…